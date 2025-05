ETV Bharat / state

राजगढ़ के अस्पताल पहुंची बारात, शाहिद कपूर बना दूल्हा, बीमार दुल्हन को गोद में उठाकर लिए फेरे - RAJGARH HOSPITAL WEDDING

राजगढ़ के अस्पताल पहुंची बारात ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 1, 2025 at 2:48 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 3:36 PM IST 3 Min Read

राजगढ़: साल 2006 में रिलीज हुई शाहिद कपूर और अमृता राव की विवाह फिल्म से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं. जिसमें बीमार दुलहन से शाहिद कपूर शादी करता है. कुछ ऐसा ही सीन बुधवार की रात मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में देखने मिला. जहां एक बीमार दुलहन से शादी करने के लिए बारात दुल्हन के घर नहीं बल्कि अस्पताल में ही पहुंच गई, जहां हिंदू रीति रिवाज के साथ दुल्हा-दुल्हन की शादी कराई गई. अस्पताल बारात लेकर पहुंचा दूल्हा दूल्हे के परिजन संदीप सिंह सिकरवार बताते हैं कि "उनके बुआ के लड़के आदित्य सिंह बैस की शादी लगभग एक माह पूर्व तय हो चुकी थी, लेकिन अचानक से दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई थी, जो पांच दिनों से यहां एडमिट थी. डॉक्टरों ने बताया कि, उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि, वो वहां जाए और वहां फेरे हो पाए. जबकि हमारी पूरी व्यवस्था हो चुकी थी, लेकिन लड़की की तबीयत बिगड़ने के कारण हमें बारात यहां लगानी पड़ी. उन्होंने कहा कि अस्पताल संचालक डॉक्टर जेके पंजाबी का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने हमें यहां सब व्यवस्था और बारात लगाने दी. अब तो वो ही लड़की वाले हो गए हैं."

Last Updated : May 1, 2025 at 3:36 PM IST