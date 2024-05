ETV Bharat / state

5 लाख की लहसुन हुई चोरी, वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह आया पुलिस की गिरफ्त में - Garlic theft worth 5 lacs

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 18, 2024, 9:44 AM IST | Updated : May 18, 2024, 9:54 AM IST

5 लाख की लहसुन चोरी करने वाले गिरफ्तार ( Etv Bharat )

5 लाख की लहसुन चोरी करने वाले गिरफ्तार (Etv Bharat) राजगढ़. जानकारी के मुताबिक फरियादी धनराज राजोरे ने 16 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 मई की रात चोरों ने उनके गोडाउन में रखी 5 लाख से ज्यादा कीमत की लहसुन चुराई है. फरियादी ने बताया कि चोरों ने शटर का ताला खोलकर वेयर हाउस में रखी लहसुन की 45 कट्टी में भरे करीब 26 क्विंटल 10 किलो लहसुन को पार कर दिया था. बाजार में इस लहसुन की कीमत 5 लाख 22 हजार रु है. 24 घंटे में गिरफ्तार गुए लहसुन चोर शिकायत पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबध्द कर मामला जांच में लिया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई, जिन्हें 24 घंटे में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले को लेकर पचोर थाना प्रभारी निरीक्षक आकांक्षा शर्मा ने कहा, '' मुखबिर की सूचना पर आरोपी राशिद अंसारी उर्फ टाइगर उर्फ अईया (21) नावेद खान पिता सरदार खान (23), रितेश वर्मा पिता बाबूलाल वर्मा (22) और एक नाबालिग के कब्जे से चुराई गई 5 लाख 22 हजार रु की लहसुन बरामद की गई. इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन क्र. MP42G2908 को भी जब्त कर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हे जेल पहुंचाया गया है.'' Read more - लहसुन को लेकर दो परिवारों में खूनी जंग, गोली चलने से एक की मौत, एक घायल गौरतलब है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बढ़ती लहसुन की कीमतों की वजह से अब लहसुन भी चोरों की लिस्ट में शामिल हो गई है.

