राजगढ़ : मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. गुरुवार को राजगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. बिहार में पीएम मोदी और उनकी मां पर हुई अभद्र टिप्पणी पर दिग्विजय ने पीएम को ही घेर लिया. उन्होंने कहा कि पीएम खुद गालियां देते हैं.

मोदी जी खुद गाली देते हैं, मां के निधन पर मुंडन नहीं कराया : दिग्विजय

दिग्विजय सिंह ने कहा, '' गाली किसने दी है, क्या कांग्रेस के किसी वर्कर ने या नेता ने दी है? मोदी जी खुद गाली देते हैं. मीडिया ने आजतक उस पर कोई सवाल नहीं किया. उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्या-क्या नहीं कहा. आज हमारी असली समस्या क्या है? संविधान को खतरा है, वोट की चोरी हो रही है. चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है. महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, उस पर हम ध्यान न दें, हम इस पर ध्यान दें कि पीएम मोदी क्या कहते हैं?

राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का पीएम पर हमला (Etv Bharat)

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, '' पीएम मोदी ने कितनी सेवा की है अपनी माताजी की और वे अपने आपको सनातनी हिंदू कहते है, लेकिन उनका देहान्त हुआ और आपने मुंडन भी नहीं कराया?''

शराबबंदी को लेकर ये बोले दिग्विजय

शराबबंदी को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा, '' शराब नीति स्पष्ट है, जिस मोहल्ले में दुकान है, वहां की 50 प्रतिशत महिलाएं यदि लिखकर शराब दुकान का विरोध करती हैं तो उसको हटाए जाने का प्रावधान है. पूरे देश में दो प्रांत हैं, जहां शराब बंदी हुई गुजरात और बिहार लेकिन वहां शराब की उपलब्धता आसानी से हो रही है. शराब बंदी इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन शराब का जो वितरण है वो इस प्रकार से हो कि इसका प्रचार प्रसार ज्यादा न किया जाए.

'जीएसटी को लेकर मेरा बयान सुन लीजिए'

जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा, '' मेरा राज्यसभा में दिया गया बयान सुन लीजिए, मैंने कहा था कि पूरे तरीके से जीएसटी वहीं सफल होती है, जहां जीएसटी का टैक्स स्लैब एक होता है.'' गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ में तय कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए जहां उन्होंने शराब बंदी, पीएम मोदी और जीएसटी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.