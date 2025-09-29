ETV Bharat / state

कहीं 500 का बिजली बिल पहुंचा 2 हजार, कहीं बार-बार आ रहा पुराना बिल, विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा

राजगढ़ में बिजली विभाग के खिलाफ युवाओं की डिजिटल जंग, मजबूरी में करनी पड़ी इस कैंपेन की शुरुआत.

DIGITAL WAR AGAINST MPEB
6 माह से जुड़कर आ रहा पुराना बिल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 8:16 PM IST

5 Min Read
राजगढ़ : सोशल मीडिया पर सरकारों के खिलाफ कैंपेन तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन मध्यप्रदेश के राजगढ़ में युवाओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ डिजिटल जंग छेड़ दी है. इसी कैंपेन के साथ जुड़े हुए एक युवा का कहना है कि, लगभग 6 माह पूर्व उन्होंने ऑनलाइन बिजली का बिल 1987 रु जमा किया था, जिसका प्रमाण वे विद्युत विभाग को दे चुके है लेकिन बावजूद इसके पुराना बिल नए बिलों के साथ जुड़कर बार-बार भेजा जा रहा है.

विद्युत विभाग की इसी लापरवाही से परेशान होकर राजगढ़ के सोशल वर्कर प्रवीण नामदेव ने विद्युत विभाग के खिलाफ एक कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसमें मुकेश कुशवाहा समेत विद्युत विभाग से परेशान कई लोग जुड़ते चले जा रहे हैं.

RAJGARH ELECTRICITY BILL NEWS
6 माह से जुड़कर आ रहा पुराना बिल (Etv Bharat)

6 माह से जुड़कर आ रहा पुराना बिल

विद्युत विभाग के खिलाफ सामने आए मुकेश कुशवाह ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा,'' लगभग 6 माह पूर्व मेरा विद्युत बिल 1987 रु आया था, जिसे मैंने फोन पे के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया था, जिसके मेरे पास प्रमाण भी हैं, लेकिन यह बिल की राशि लगभग 6 माह से प्रतिमाह मुझे दिए जाने वाले बिल के साथ जुड़कर आ रही है. मैं विद्युत विभाग में भी गया जहां मैने सभी दस्तावेज दिखाए और जमा भी किए लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है,निराकरण नहीं होता है.

मजबूरी में करनी पड़ी इस कैंपेन की शुरुआत (Etv Bharat)

मुकेश कहते है कि,हम गरीब लोग सीमित बिजली का उपयोग सीमित संसाधनों के साथ करते है लेकिन हमारा बिजली का बिल हर बार हमे झटका देता है.

मजबूरी में करनी पड़ी इस कैंपेन की शुरुआत

वहीं इस कैंपेन की शुरुआत करने वाले प्रवीण नामदेव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, '' लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों के विरुद्ध हमने इस कैंपेन की शुरुआत की है, जिसमें हमारे साथ कई गरीब परिवार के लोग जुड़े भी हैं, जिनके बिजली के बिलों की राशि काफी अधिक है. जबकि इसके विपरीत विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के यहां कम बिल आता है. सोशल मीडिया के माध्यम से हमने पीड़ित लोगों की आवाज बुलंद की है, सुनवाई न होने पर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे.''

कहीं 500 का बिजली बिल पहुंचा 2 हजार, कहीं बार-बार आ रहा पुराना बिल (Etv Bharat)

500 से सीधे 2 हजार आने लगा बिल

साथ ही प्रवीण कहते हैं कि जिन लोगों के यहां 500 के आसपास का बिल आता था अब उन लोगों के यहां 2 से 3 हजार रुपए का बिल आने लगा है. बिजली के दाम बढ़े हैं लेकिन इतने भी नहीं कि सीधे बिलों की रकम दुगनी या तिगुनी हो जाए.

बिजली विभाग में नहीं होती सुनवाई

प्रवीण आगे कहते हैं कि जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वे लगातार दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती इसलिए हमने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है. साथ ही प्रवीण विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इनके मीटर रीडर हमेशा ही रीडिंग लेने में देरी करते हैं. जिस कारण आमजन शासन द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडी लाभ से भी वंचित हो जाते हैं.

लाइट काट देने की मिलती है धमकी

प्रवीण के मुताबिक विद्युत विभाग के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन लगाने वाले उपभोक्ताओं को लाइट काटने की धमकी देकर शिकायतें बंद करने के लिए कहा जाता है. सोशल मीडिया के इस कैंपेन के माध्यम से हमने पीड़ित लोगों को जागरूक करने और उनकी आवाज जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने की शुरुआत की है, जिसमें हमे आमजन का भी सहयोग मिल रहा है.

महाप्रबंधक ने दी मामले में सफाई

सोशल मीडिया पर विद्युत विभाग के खिलाफ चलाए जा रहे इस कैंपेन को लेकर हमने राजगढ़ विद्युत विभाग के महाप्रबंधक सुनील खरे से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा, '' विद्युत विभाग के कर्मचारी पीओएस मशीन से ऑनलाइन रीडिंग लेते हैं, जो समय पर ली जाती है. बिल मीटर की रीडिंग के हिसाब से आता है. किन लोगों के कम या ज्यादा आते हैं ये हम नहीं बता सकते. यदि उन्हें अपने मीटर से कुछ शिकायतें है तो वे लेब टेस्ट की राशि जमा करके अपनी टेस्टिंग करा सकता हैं. यदि वे सही पाए जाएंगे तो उनका टेस्ट शुल्क भी वापस कर दिया जाएगा.''

वहीं 6 माह से दफ्तर के चक्कर लगा रहे मुकेश कुशवाह को लेकर महाप्रबंधक सुनील खरे ने कहा, '' यदि उनके साथ ऐसा हुआ है और विभाग की कोई गलती रही होगी तो बिल में संशोधन कराकर उनकी पेनाल्टी भी माफ कर दी जाएगी और उनका निराकरण कर दिया जाएगा.''

