राजगढ़: देशभर में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बहनों ने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी. वहीं भाइयों ने उन्हें उपहार देकर उनकी रक्षा का भी वचन दिया. लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी थी, जो घरेलू हिंसा सहित अन्य हिंसा से पीड़ित होकर अपने परिवार और भाइयों से दूर हैं. लेकिन इन बहनों के लिए उनका भाई बनकर राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने उनके चेहरे पर खुशी बिखेर दी.
गोपाल महिला मंडल में आश्रयरत हैं हिंसा से पीड़ित महिलाएं
दरअसल शनिवार को आयोजित होने वाले राखी पर्व को मनाने के लिए राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा राजगढ़ जिला मुख्यालय के खुजनेर रोड पर संचालित गोपाल महिला मंडल में पहुंचे. जहां घरेलू हिंसा सहित अन्य हिंसा से पीड़ित महिलाएं आश्रयरत हैं.
कलेक्टर ने बंधवाई राखी, महिलाओं को स्नेह स्वरूप दिया उपहार
संस्था की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सोनी ने बताया "हमारे यहां घरेलू हिंसा सहित अन्य तरह की हिंसा से पीड़ित बेघर महिलाएं निवास करती हैं, जिनकी काउंसलिंग की जाती है. और उनसे मिलने के लिए कोई नहीं आता. लेकिन आज राखी का त्यौहार था, कलेक्टर साहब आज संस्था में आए और पीड़ित महिलाओं से राखी बंधवाकर उन्हें उपहार भी भेंट किए जो उनके लिए यादगार पल रहा. 6 महिलाओं और दो बालिकाओं ने कलेक्टर साहब को राखी बांधी. कलेक्टर साहब ने उन्हें स्नेह स्वरूप उपहार देकर उन्हें सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया."
इसके अतिरिक्त राजगढ़ कलेक्टर को राखी बांधने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं व विभिन्न अशासकीय संस्थाओं की महिलाएं भी कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को राखी बांधी. कलेक्टर ने इन महिला कर्मचारियों को भी उपहार देकर विदा किया. गौरतलब है कि, राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के इस पहल की खूब प्रशंसा हो रही है.