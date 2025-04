ETV Bharat / state

'झगड़ा' को बढ़ावा दे रहे भाजपा नेता! 4 साल की बच्ची की सगाई में पहुंच थमाया लिफाफा - RAJGARH CHILD ENGAGEMENT KUPRATHA

बाल सगाई पर घिरे बीजेपी जिलाध्यक्ष ( X IMage )

Published : April 12, 2025 at 11:01 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 11:15 AM IST

राजगढ़: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में पूर्व से प्रचलित बाल विवाह और नातरा झगड़ा जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाती है. इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक सहित अन्य आयोजनों का सहारा लिया जा रहा है. लेकिन एक जनप्रतिनिधि के बाल सगाई में शामिल होने के बाद उन पर इस कुरीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है. बाल सगाई पर घिरे बीजेपी जिलाध्यक्ष बताया जा रहा है कि समाज के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कार्यक्रमों में माइक पकड़कर इन कुप्रथाओं को समाज से खत्म करने की शपथ लेते हैं. लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि ही इन कुप्रथाओं को जन्म देने वाली किसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो समाज से कुरीतियां कैसे विलुप्त हो सकती है? बाल सगाई में लिफाफा देते दिखे बीजेपी जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर (ETV Bharat) दरअसल, बीते दिन भाजपा जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर 4 साल की बच्ची की सगाई में कार्यक्रम में शामिल हुए जिसके बाद से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं. उन्होंने बाल सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें वे बच्ची को लिफाफा थमाते और आशीर्वाद देते दिख रहे हैं. हालांकि विवाद उत्पन्न होने के बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया है.

राजगढ़ में महिला ने की दूसरी शादी तो पहले पति ने क्यों रखी 30 लाख की डिमांड क्या है 'झगड़ा' कुप्रथा राजगढ़ में झगड़ा कुप्रथा के मामले आते रहते हैं. जिसमें लड़की पक्ष को इसकी रकम चुकाना पड़ता है. दरअसल, यदि सगाई या शादी के बाद किसी भी कारण से संबंध टूटते हैं तो एक पंचायत बुलाई जाती है. पंचायत के फैसले के अनुसार, लड़की पक्ष को एक खास रकम लड़के पक्ष को देना पड़ता है. जिसे झगड़ा कहा जाता है. ये रकम 1 लाख से 21 लाख तक हो सकती है. राशि अदा नहीं करने पर लड़का पक्ष द्वारा गांव में आगजनी कर नुकसान पहुंचाया जाता है. जिसके बाद पूरा गांव उस लड़की पक्ष पर राशि अदा करने का दबाव बनाता है.

Last Updated : April 12, 2025 at 11:15 AM IST