राजगढ़ में भक्तों ने देखा है हिंगलाज माता का चमत्कार, दूर-दर तक ख्याति - RAJGARH BATERI MATA TEMPLE

राजगढ़ स्थित बटेरी माता का मंदिर पूरे अंचल में विख्यात है. पूरे क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी मां पर ही रहती है.

Rajgarh Bateri Mata temple
राजगढ़ में हिंगलाज माता का चमत्कार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read

राजगढ़ : कहते हैं कि अपने इष्टदेव से अगर सच्चे मन से कुछ भी मनोकामना मांगी जाए तो वह अवश्य पूरी होती है. ऐसा ही चमत्कार राजगढ़ जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिंगलाज माता का मंदिर में देखा जाता है. इसे बटेरी माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है. पहाड़ी पर लगभग सौ फीट की ऊंचाई पर स्थित इस प्राचीन मंदिर को लेकर कई बातें भक्त बताते हैं.

सपने में आईं मां हिंगलाज, फिर हुई प्राण प्रतिष्ठा

मां हिंगलाज मंदिर की सेविका भगवती त्यागी कहती हैं "मेरे पिता कैलाश त्यागी इसी मंदिर में लगभग 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उनके साथ मैं भी इसी काम में लगी हूं. यहां दूर-दूर से भक्त आते हैं और अपनी मुराद मांगते हैं. मां उनकी मुराद पूरी करती है. मेरे पिता के सपने में मां आई थी और उन्हें बताया था कि मैं हिंगलाज हूं. तभी से इस मंदिर को हिंगलाज माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यहां पहले बलि भी दी जाती थी, जिसे मेरे पिता जी ने बंद कराया."

मां हिंगलाज की सेविका भगवती त्यागी (ETV BHARAT)
Rajgarh Bateri Mata temple
राजगढ़ स्थित बटेरी माता का मंदिर (ETV BHARAT)

मां कभी किसी की बलि नहीं मांगती

Rajgarh Bateri Mata temple
सपने में आई मां हिंगलाज, फिर हुई प्राण प्रतिष्ठा (ETV BHARAT)

मां की सेविका भगवती त्यागी बताती हैं "मां कभी भी बलि नहीं मांगती. ये मंदिर काफी पुराना है. यहां की सबसे खास बात यह भी है कि जो भी भक्त यहां अपनी मुराद लेकर आते हैं, मां उनकी जरूर सुनती हैं. क्योंकि मां अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती. यहां नवरात्रि में हवन और भंडारा होता है." गौरतलब है कि बटेरी माता का यह मंदिर गांव के बीच में स्थित है. मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 162 सीढ़ियां चढ़नी पढ़ती हैं.

