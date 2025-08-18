राजगढ़ : कहते हैं कि अपने इष्टदेव से अगर सच्चे मन से कुछ भी मनोकामना मांगी जाए तो वह अवश्य पूरी होती है. ऐसा ही चमत्कार राजगढ़ जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिंगलाज माता का मंदिर में देखा जाता है. इसे बटेरी माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है. पहाड़ी पर लगभग सौ फीट की ऊंचाई पर स्थित इस प्राचीन मंदिर को लेकर कई बातें भक्त बताते हैं.
सपने में आईं मां हिंगलाज, फिर हुई प्राण प्रतिष्ठा
मां हिंगलाज मंदिर की सेविका भगवती त्यागी कहती हैं "मेरे पिता कैलाश त्यागी इसी मंदिर में लगभग 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उनके साथ मैं भी इसी काम में लगी हूं. यहां दूर-दूर से भक्त आते हैं और अपनी मुराद मांगते हैं. मां उनकी मुराद पूरी करती है. मेरे पिता के सपने में मां आई थी और उन्हें बताया था कि मैं हिंगलाज हूं. तभी से इस मंदिर को हिंगलाज माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यहां पहले बलि भी दी जाती थी, जिसे मेरे पिता जी ने बंद कराया."
मां कभी किसी की बलि नहीं मांगती
मां की सेविका भगवती त्यागी बताती हैं "मां कभी भी बलि नहीं मांगती. ये मंदिर काफी पुराना है. यहां की सबसे खास बात यह भी है कि जो भी भक्त यहां अपनी मुराद लेकर आते हैं, मां उनकी जरूर सुनती हैं. क्योंकि मां अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती. यहां नवरात्रि में हवन और भंडारा होता है." गौरतलब है कि बटेरी माता का यह मंदिर गांव के बीच में स्थित है. मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 162 सीढ़ियां चढ़नी पढ़ती हैं.