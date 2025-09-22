ETV Bharat / state

सास लुटाती हैं बहुओं पर प्यार, राजगढ़ में मनाया जाता है बहुरानी डे, राष्ट्रपति से नेशनल सेलिब्रेशन की मांग

राजगढ़ में पिछले 4 साल से हर साल मनाया जा रहा है बहुरानी दिवस, राष्ट्रपति से इस दिन को शासकीय दिवस घोषित करने की मांग.

RAJGARH BAHURANI DAY
1 अक्टूबर को मनाया जाता है बहुरानी दिवस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 8:33 PM IST

राजगढ़: देश-दुनिया में कई प्रकार के डे मनाए जाते हैं. इसमें से कई डे ऐसे होते हैं जो रिश्तों को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाए जाते हैं. जैसे फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर डे, ब्रदर्स डे आदि. ये सारे दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं. इसी तरह मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक ऐसा दिन मनाया जाता है, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है. यहां की लाल चुनर संस्था की महिलाओं ने बहुओं को सम्मान देने के लिए साल 2021 में 'बहुरानी डे' की शुरुआत की थी. आज यह दिवस राजगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, देश के अन्य राज्यों सहित विदेशों तक पहुंच गया है.

बहुओं के सम्मान देने के लिए बहुरानी डे की शुरुआत

ईटीवी भारत से बात करते हुए लाल चूनर संस्था की संस्थापक मोना सुस्तानी बताती हैं कि "एक दिन सुबह-सुबह उनकी नई नवेली बहू ने आकर उनके पांव छुए और ये सिलसिला लगातार जारी रहा. इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि आज के जमाने में जहां सास-बहू के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई है. आधुनिकता के नाम पर बहुएं ऐसे संस्कारों से दूर हो गई हैं. इसके बाद मेरे मन में विचार आया कि हमें भी अपनी और अपनी जैसी तमाम बहुओं को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो अपने अपने मां-बाप का घर छोड़कर आई हैं और दो परिवारों के बीच ब्रिज का काम कर रही हैं."

राजगढ़ में पिछले 4 साल से हर साल मनाया जा रहा है बहुरानी दिवस (ETV Bharat)

1 अक्टूबर को मनाया जाता है बहुरानी दिवस

मोना सुस्तानी बताती हैं कि "इसके बाद मैंने गूगल पर ढूंढा की जैसे तमाम दिवस मनाए जाते हैं उसी तरह बहुओं के लिए भी कोई दिवस है, लेकिन मुझे ऐसा कोई दिन नहीं मिला जो बहुओं के लिए समर्पित हो. इसके बाद हमने निश्चय किया की हम बहुओं को सम्मान देने के लिए अपनी संस्था के माध्यम से एक नई पहल शुरू करेंगे. इसके बाद हमने 1 अक्टूबर 2021 को बहुरानी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की.

Bahurani Day Celebration 2025
बहुओं के सम्मान देने के लिए बहुरानी डे की शुरुआत (ETV Bharat)

शुरू में हमने माउथ पब्लिसिटी के जरिए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की. शुरुआत में उन महिलाओं को ये बात अजीब लगी जो सास हैं. उन्हें लगा की ये कैसे हो सकता है. जब हमने पहली बार बहुरानी दिवस मनाया तो हमने जितना सोचा नहीं था उससे कहीं अधिक संख्या में सास और बहूएं इसमें शामिल हुईं. दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और मान-सम्मान देखने लायक था, जो किसी को भी भावुक कर सकता था."

Bahurani Day Celebration 2025
लाल चुनर संस्था की महिलाओं ने की शुरुआत (ETV Bharat)

'मिशन का रूप ले चुकी है ये छोटी सी शुरुआत'

मोना सुस्तानी बताती हैं कि "धीरे-धीरे समय बीतता गया और 1 अक्टूबर को इस दिवस की शुरुआत किए 5 साल हो जाएगा. राजगढ़ से शुरू हुई ये मुहिम मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के अलावा आसपास के राज्यों तक फैल रही है." उन्होंने बताया कि "आस्ट्रेलिया में रह रही उनकी बड़ी बहू ने वहां इस दिवस को मनाने की शुरुआत कर दी है. वहां रह रहे भारतीयों को बहुरानी दिवस मनाने के लिए प्रेरित कर रही है."

1ST October Bahurani Day
2021 से मनाया जा रहा है बहुरानी दिवस (ETV Bharat)
Bahurani Day Celebration mp
शासकीय दिवस घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को लिखा पत्र (ETV Bharat)

लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं और 1 अक्टूबर को बहुरानी दिवस के रूप में मना रहे हैं." मोना बताती हैं कि "बहुएं इस दिन को लेकर बहुत उत्सुक रहती हैं. उनको 1 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार रहता है. सितंबर के अंत से ही उनको फोन कॉल और मैसेज आने शुरू हो जाते हैं. उनकी ये छोटी सी शुरुआत अब एक मिशन का रूप ले चुकी है."

शासकीय दिवस घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को लिखा पत्र

बहुरानी दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए मोना सुस्तानी प्रयासरत हैं. वो बताती हैं कि "उन्होंने 21 सितंबर को राजगढ़ एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की है कि बहुरानी दिवस को शासकीय दिवस के रूप में घोषित कर दिया जाए. उन बहुओं के सम्मान में एक विशेष दिन होना चाहिए जो परिवार के रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती हैं."

