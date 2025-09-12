ETV Bharat / state

राजगढ़ में तेजाब कांड: कार की टक्कर के बाद विवाद बढ़ा तो हिंसक हुए बाइक सवार

राजगढ़ जिले के कालीपीठ इलाके में 3 लोगों ने कार सवार 6 लोगों पर तेजाब से किया हमला. जिला अस्पताल में इलाज जारी.

Rajgarh Acid attack
राजगढ़ में रोडरेज के बाद तेजाब कांड (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 2:42 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 3:43 PM IST

राजगढ़ : राजगढ़ जिले में मामूली सड़क हादसे के बाद तेजाब कांड हो गया. मामले के अनुसार राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंगला जोड़ पर गुरुवार रात एक कार की टक्कर बाइक से हो गई. इसके बाद विवाद बढ़ गया. बाइक सवार 3 लोगों ने कार सवार 6 युवकों को एसिड डालकर झुलसा दिया. घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

बाइक सवारों ने 6 लोगों पर फेंका तेजाब

कालीपीठ थाने के एएसआई अशोक यादव ने ईटीवी भारत को बताया "घटना गुरुवार देर शाम की है. कमल सिंह नाम का युवक चाचौड़ा से अपना काम खत्म करके वापस आ रहा था. इसी दौरान कालीपीठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंगला जोड़ पर उनकी कार से फूल सिंह पिता हरलाल यादव की बाइक से कार टकरा गई. इसके बाद विवाद बढ़ने लगा. इस दौरान फूल सिंह, नीलेश और अभिषेक ने कमल सिंह और उसके 5 साथियों पर एसिड छिड़ककर घायल कर दिया."

कालीपीठ पुलिस थाने के एएसआई अशोक यादव (ETV BHARAT)

कार की टक्कर के बाद बढ़ा विवाद

पीड़ित पक्ष के घायल युवक का कहना है "जब अपनी कार से आ रहे थे तो इसी दौरान रॉन्ग साइड से बाइक भी आ रही थी. उससे हमारी कार टकराई और उसने हमारी कार की चाबी निकाल ली और विवाद करने लगा, जबकि हम उसका उपचार करवाने के लिए भी तैयार थे. लेकिन इसी बीच आरोपी और उसके साथियों ने पास में स्थित दूध डेयरी की दुकान से एसिड की बोतल उठाई और हम लोगों के ऊपर डाल दी, जिससे हम 6 लोग घायल हुए हैं."

दूध डेयरी की दुकान पर कैसे पहुंचा तेजाब

वहीं, कालीपीठ पुलिस के एएसआई अशोक यादव का कहना है "वहां आसपास बहुत सी दुकानें हैं. आरोपियों ने किस दुकान से एसिड की बोतल उठाकर हमला किया, ये जांच का विषय है. पुलिस ने फूलसिंह, अभिषेक और नीलेश के विरुद्ध धारा 296,124(2),वा 3,5 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है." वहीं, ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हैं, क्योंकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूध डेयरी से तेजाब की बोतल उठाकर उन पर छिड़की गई है.

