राजगढ़ में तेजाब कांड: कार की टक्कर के बाद विवाद बढ़ा तो हिंसक हुए बाइक सवार

राजगढ़ में रोडरेज के बाद तेजाब कांड ( ETV BHARAT )

Published : September 12, 2025 at 2:42 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 3:43 PM IST

राजगढ़ : राजगढ़ जिले में मामूली सड़क हादसे के बाद तेजाब कांड हो गया. मामले के अनुसार राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंगला जोड़ पर गुरुवार रात एक कार की टक्कर बाइक से हो गई. इसके बाद विवाद बढ़ गया. बाइक सवार 3 लोगों ने कार सवार 6 युवकों को एसिड डालकर झुलसा दिया. घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. बाइक सवारों ने 6 लोगों पर फेंका तेजाब कालीपीठ थाने के एएसआई अशोक यादव ने ईटीवी भारत को बताया "घटना गुरुवार देर शाम की है. कमल सिंह नाम का युवक चाचौड़ा से अपना काम खत्म करके वापस आ रहा था. इसी दौरान कालीपीठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंगला जोड़ पर उनकी कार से फूल सिंह पिता हरलाल यादव की बाइक से कार टकरा गई. इसके बाद विवाद बढ़ने लगा. इस दौरान फूल सिंह, नीलेश और अभिषेक ने कमल सिंह और उसके 5 साथियों पर एसिड छिड़ककर घायल कर दिया." कालीपीठ पुलिस थाने के एएसआई अशोक यादव (ETV BHARAT)

