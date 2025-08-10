Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

राजगढ़ में 5 सिलेंडर हुए ब्लास्ट, आग की लपटें देख मची चीख-पुकार - RAJGARH GAS CYLINDERS BLAST

राजगढ़ के गागोरनी गांव में कियोस्क सेंटर में लगी भीषण आग, बम जैसे फटे 5 गैस सिलेंडर, इधर-उधर भागते नजर आए लोग.

RAJGARH GAS CYLINDERS BLAST
राजगढ़ में 5 सिलेंडर हुए ब्लास्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 8:22 AM IST

Updated : August 10, 2025 at 9:44 AM IST

2 Min Read

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शनिवार को कियोस्क सेंटर में आग लग गई. आग लगने की वजह से वहां रखे गैस सिलेंडर एक-एक कर ब्लास्ट होने लगे. गैस सिलेंडर बम की तरह फट रहे थे. आग इतनी भयानक थी कि लपटें 100 मीटर ऊंची उठ रही थी. लपटें देख लोग डरे और सहमे थे. पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. यह घटना जीरापुर थाना अंतर्गत गागोरनी गांव में शनिवार की शाम को घटी.

कियोस्क सेंटर में लगी आग

गागोरनी गांव में प्रेम सिंह लववंशी कियोस्क सेंटर चलाते हैं. यहां शनिवार की शाम अज्ञात कारणों के चलते एक गैस सिलेंडर में आग लग गई. देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे सेंटर में फैल गई. इससे सेंटर में रखे अन्य गैस सिलेंडर चपेट में आ गए और तेज धमाकों के साथ एक के बाद गैस सिलेंडर फटने लगे. आग की लपटें बहुत ऊंची उठ रही थी, जिसे देखकर आसपास के लोग डर गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 5 बार ऐसी आवाज आई कि जैस बम फट रहे हैं.

लपटें देख डरे लोग मची अफरा-तफरी (ETV Bharat)

लोग इधर-उधर भागते नजर आए

इस घटना के बाद से गांव में भय का माहौल उत्पन्न हो गया और लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए. हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन जहां ब्लास्ट हुआ वह सब कुछ जलकर खाक हो गया है. आसमान में लपटों के साथ काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और खिलचीपुर तहसीलदार विनीत गोयल मौके पर पहुंचे.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

जीरापुर थाना प्रभारी रवि ठाकुर ने बताया, "दुकान में आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है. मौके से गैस सिलेंडर बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. वहीं जिसके नाम पर दुकान है वे अभी फरार चल रहा है." गांव के सरपंच महेश ने कहा, "सीएससी केंद्र संचालित होने की तो उन्हें जानकारी है, लेकिन वहां गैस गोडाउन था इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है."

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शनिवार को कियोस्क सेंटर में आग लग गई. आग लगने की वजह से वहां रखे गैस सिलेंडर एक-एक कर ब्लास्ट होने लगे. गैस सिलेंडर बम की तरह फट रहे थे. आग इतनी भयानक थी कि लपटें 100 मीटर ऊंची उठ रही थी. लपटें देख लोग डरे और सहमे थे. पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. यह घटना जीरापुर थाना अंतर्गत गागोरनी गांव में शनिवार की शाम को घटी.

कियोस्क सेंटर में लगी आग

गागोरनी गांव में प्रेम सिंह लववंशी कियोस्क सेंटर चलाते हैं. यहां शनिवार की शाम अज्ञात कारणों के चलते एक गैस सिलेंडर में आग लग गई. देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे सेंटर में फैल गई. इससे सेंटर में रखे अन्य गैस सिलेंडर चपेट में आ गए और तेज धमाकों के साथ एक के बाद गैस सिलेंडर फटने लगे. आग की लपटें बहुत ऊंची उठ रही थी, जिसे देखकर आसपास के लोग डर गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 5 बार ऐसी आवाज आई कि जैस बम फट रहे हैं.

लपटें देख डरे लोग मची अफरा-तफरी (ETV Bharat)

लोग इधर-उधर भागते नजर आए

इस घटना के बाद से गांव में भय का माहौल उत्पन्न हो गया और लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए. हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन जहां ब्लास्ट हुआ वह सब कुछ जलकर खाक हो गया है. आसमान में लपटों के साथ काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और खिलचीपुर तहसीलदार विनीत गोयल मौके पर पहुंचे.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

जीरापुर थाना प्रभारी रवि ठाकुर ने बताया, "दुकान में आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है. मौके से गैस सिलेंडर बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. वहीं जिसके नाम पर दुकान है वे अभी फरार चल रहा है." गांव के सरपंच महेश ने कहा, "सीएससी केंद्र संचालित होने की तो उन्हें जानकारी है, लेकिन वहां गैस गोडाउन था इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है."

Last Updated : August 10, 2025 at 9:44 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJGARH NEWS RAJGARH FIRE BROKE OUTKIOSK CENTER GAGORNI FIREGAS CYLINDERS EXPLODED RAJGARHRAJGARH GAS CYLINDERS BLAST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन की भयानक मौत, घर में छिपकर बैठा था नागराज

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.