राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शनिवार को कियोस्क सेंटर में आग लग गई. आग लगने की वजह से वहां रखे गैस सिलेंडर एक-एक कर ब्लास्ट होने लगे. गैस सिलेंडर बम की तरह फट रहे थे. आग इतनी भयानक थी कि लपटें 100 मीटर ऊंची उठ रही थी. लपटें देख लोग डरे और सहमे थे. पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. यह घटना जीरापुर थाना अंतर्गत गागोरनी गांव में शनिवार की शाम को घटी.

कियोस्क सेंटर में लगी आग

गागोरनी गांव में प्रेम सिंह लववंशी कियोस्क सेंटर चलाते हैं. यहां शनिवार की शाम अज्ञात कारणों के चलते एक गैस सिलेंडर में आग लग गई. देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे सेंटर में फैल गई. इससे सेंटर में रखे अन्य गैस सिलेंडर चपेट में आ गए और तेज धमाकों के साथ एक के बाद गैस सिलेंडर फटने लगे. आग की लपटें बहुत ऊंची उठ रही थी, जिसे देखकर आसपास के लोग डर गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 5 बार ऐसी आवाज आई कि जैस बम फट रहे हैं.

लपटें देख डरे लोग मची अफरा-तफरी (ETV Bharat)

लोग इधर-उधर भागते नजर आए

इस घटना के बाद से गांव में भय का माहौल उत्पन्न हो गया और लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए. हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन जहां ब्लास्ट हुआ वह सब कुछ जलकर खाक हो गया है. आसमान में लपटों के साथ काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और खिलचीपुर तहसीलदार विनीत गोयल मौके पर पहुंचे.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

जीरापुर थाना प्रभारी रवि ठाकुर ने बताया, "दुकान में आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है. मौके से गैस सिलेंडर बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. वहीं जिसके नाम पर दुकान है वे अभी फरार चल रहा है." गांव के सरपंच महेश ने कहा, "सीएससी केंद्र संचालित होने की तो उन्हें जानकारी है, लेकिन वहां गैस गोडाउन था इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है."