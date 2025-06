ETV Bharat / state

रजगामार के 2 कोल ब्लॉक को खरीदने के लिए 8 कंपनियां आई, 12 दौर की नीलामी में शामिल हुई ये खदाने - RAJGAMAR MINES AUCTION

रजगामार कोल माइंस ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 21, 2025 at 8:14 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 8:44 AM IST 2 Min Read

कोरबा: कमॅर्शियल कोल माइनिंग के तहत नीलामी के 12वें दौर में सूचीबद्ध किए गए 6 भूमिगत कोल ब्लॉक्स में से 2 के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं. ये दोनों कोल ब्लॉक कोरबा जिले के रजगामार में स्थित है. लंबे समय से इन खदानों से काफी कम कोयले का उत्पादन हो रहा है. एसईसीएल के लिए यह बहुत अधिक फायदे की खदाने नहीं हैं. जिसके कारण इन्हें कमर्शियल माईनिंग के तहत नीलाम किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के बाद इन खदानों से अधिक कोयला उत्पादन की उम्मीद है. कोयला मंत्रालय कर रहा 12वें दौर की नीलामी : कोयला मंत्रालय की तरफ से 12वें दौर की नीलामी के लिए 6 भूमिगत कोल ब्लॉक्स को सूचीबद्ध किया गया था. 6 में केवल 2 कोल ब्लॉक रजगामार डिपसाइड देवनारा और रजगामार डिपसाइड साउथ ऑफ फुलकडीह के लिए 14 बोलियां मिलीं हैं. 8 कंपनियों ने बोलियां जमा की है. दोनों भूमिगत कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले मेंं स्थित है. रजगामार डिपसाइड देवनारा में 78.464 मिलियन टन कोल रिजर्व है.

