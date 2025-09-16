ETV Bharat / state

राजेश्वर सिंह बने नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 'वन स्टेट वन इलेक्शन' लागू करना रहेगा चुनौती

राजस्थान कैडर के 1989 बैच के सेवानिवृत अफसर हैं राजेश्वर सिंह. 31 जुलाई 2024 को हुए थे रिटायर्ड.

राजेश्वर सिंह (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 11:08 PM IST

जयपुर: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी राजेश्वर सिंह को राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार रात इसके आदेश जारी किए हैं.

राजस्थान कैडर के 1989 बैच के सेवानिवृत अधिकारी राजेश्वर सिंह जयपुर, उदयपुर, भरतपुर के कलक्टर और जयपुर के संभागीय आयुक्त रह चुके हैं. इसके अलावा इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, परिवहन, पर्यटन में प्रमुख सचिव, जेडीए सचिव जैसे अहम पदों पर भी रह चुके हैं. साथ ही वे लंबे समय तक राजस्व मंडल अजमेर में अध्यक्ष, सीएमडी आरएसआरटीसी, एसीएस ग्रामीण विकास जैसे विभागों में भी काम कर चुके हैं. राजेश्वर सिंह के पास पंचायती राज संस्थान में भी काम करने का लंबा अनुभव है.

'वन स्टेट वन इलेक्शन' को लागू करना बड़ी चुनौती : राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के सामने वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने की बड़ी चुनौती रहेगी. पूर्व आयुक्त मधुकर गुप्ता ने बिना संवैधानिक संशोधन के इसे लागू करने को असंभव करार दिया था. इसके अलावा सिंह के सामने पंचायत के चुनाव कराना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी.

मंगलवार को पूरा हुआ था मधुकर गुप्ता का कार्यकाल : वहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता मंगलवार कार्यकाल पूरा हो गया था मधुकर गुप्ता 2022 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे. हाल ही में मधुकर गुप्ता ने पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जाने को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि आयोग चुनाव के लिए पूरी तैयार है, लेकिन सरकार की मंशा चुनाव करने की नहीं है. इसके अलावा उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए कहा था कि बिना संविधान संशोधन के इसे लागू करना संभव नहीं है.

