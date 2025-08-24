जयपुर: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता जनता के बीच अपना जनाधार खो चुके हैं. कांग्रेसी नेता सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं. भाजपा सरकार के 20 माह के कार्यकाल में किसी विषय पर ना तो कांग्रेस प्रदर्शन कर पाई, ना ही उनके किसी धरने प्रदर्शन में पर्याप्त संख्या बल जुट पाया. अब वे सोशल मीडिया और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह करने के लिए छात्रसंघ चुनाव, बेरोजगारी, पंचायती चुनाव और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दे उठा रहे हैं. गहलोत अपनी नाकामयाबी का ठिकरा भजनलाल सरकार पर फोड़ना चाहते हैं.

विधानसभा की अनदेखी का भी लगाया आरोप: राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत विधानसभा की कार्यवाही को नजरअंदाज कर रहे हैं. जबकि सचिन पायलट विधानसभा की कार्यवाही में केवल औपचारिता पूरी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने पिछले सत्र को स्वघोषित स्थगित करते हुए विधानसभा की गरिमा को तार-तार करने का काम किया है. ऐसे कांग्रेसी नेताओं को विचार-विर्मश करने की जरूरत है.

गहलोत के कार्यकाल में बंद हुए छात्रसंघ चुनाव: राजेंद्र राठौड़ ने कहा, यह विडंबना ही है कि छात्रसंघ चुनाव गहलोत के कार्यकाल में ही बंद हुए और वे इसका ​ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं. बेरोजगारी के मामले में गहलोत साहब ने क्या किया, प्रदेश की जनता जानती है. गहलोत और डोटासरा ने मिलकर प्रतियो​गी परीक्षाओं में पेपर लीक के रिकॉर्ड बनाए. कांग्रेस के समय राजस्थान में बेरोजगारी की दर 32.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी. उन्होंने कहा, पंचायती राज चुनाव को लेकर अनर्गल बोलने वाले गहलोत भूल गए कि उनके कार्यकाल में 23 माह तक अलग-अलग चरणों में पंचायत एवं निकाय चुनाव करवाए गए थे. ऐसे में यह स्पष्ट है कि गहलोत अपनी नाकामयाबी भाजपा पर थोपना चाहते हैं.

पेपर लीक को लेकर साधा निशाना: उन्होंने कहा, गहलोत सरकार के समय दिव्यांग श्रेणी में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ. इतना ही नहीं, गहलोत की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड तक पेपर लीक मामले में संलिप्त पाए गए. इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है. वहीं, 20 माह की भजनलाल सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पूर्णतया पारदर्शिता रखते हुए 280 से अधिक परीक्षाओं का सफल आयोजन करवाया. गहलोत सरकार में अपराध के मामले में जहां राजस्थान टॉप पर था, वहीं भजनलाल सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया. प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले की तुलना में काफी सुदृढ़ और मजबूत हुई है.

5.50 लाख स्मार्ट मीटर गहलोत राज में लगे: राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं. जबकि गहलोत सरकार के समय ही राजस्थान डिस्कॉम द्वारा प्रदेशभर में 5.50 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगा​ दिए गए थे. राठौड़ ने कहा, आज स्मार्ट मीटर का विरोध करने वाले प्रतापसिंह खाचरियावास उस समय विरोध क्यों नहीं कर पाए. वे बोले, गहलोत सरकार के कुप्रबंधन के चलते 2018 से 2023 तक डिस्कॉम पर 88 हजार करोड़ से अधिक का कर्जा हो गया था. भजनलाल सरकार ने फरवरी 2024 से तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं खोलकर कार्यादेश जारी किया और अप्रैल 2025 से स्मार्ट मीटर स्थापित करना शुरू किया. अब तक प्रदेश में जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में करीबन 3 लाख 48 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए गए हैं.