ETV Bharat / state

राजीव वर्मा बने दिल्ली के नए मुख्य सचिव, एक अक्टूबर से संभालेंगे कार्यभार

दिल्ली के नए मुख्य सचिव राजीव वर्मा ( LEFT IMAGE ETV BHARAT, RIGHT IMAGE X@MCCHANDIGARH )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 28, 2025 at 7:34 PM IST | Updated : September 28, 2025 at 8:27 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र सिंह के 30 सितंबर को रिटायरमेंट से पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी का ऐलान कर दिया है. एजीएमयूटी कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव बनाया गया है. उन्हें चंडीगढ़ से बुलाकर दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया है. बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार में राजीव वर्मा दिल्ली में परिवहन आयुक्त और मंडल आयुक्त जैसे पदों पर रह चुके हैं. बता दें कि दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने राजीव वर्मा 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्हें जनवरी 2024 में चंडीगढ़ के प्रशासक का सलाहकार नियुक्त किया गया था. वे पुडुचेरी के मुख्य सचिव के पद पर भी रह चुके हैं. चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह पुडुचेरी के मुख्य सचिव थे. आईएएस राजीव वर्मा (ETV BHARAT)

Last Updated : September 28, 2025 at 8:27 PM IST