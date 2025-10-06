ETV Bharat / state

राजस्थान में तीसरी सेना भर्ती रैली , 29 अक्टूबर से कोटा में होगी शुरू

विभिन्न श्रेणियों में भर्ती: कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) 2025 में शामिल उम्मीदवारों में से चुने अभ्यर्थियों को इस रैली के लिए कॉल-अप जारी किए गए. भर्ती में निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

जयपुर: राज्य की तीसरी सेना भर्ती रैली इसी 29 अक्टूबर से कोटा में होगी. वर्ष 2025-26 के लिए यह भर्ती रैली सेना भर्ती कार्यालय कोटा की ओर से की जा रही है. रैली महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम नयापुरा, कोटा में 29 अक्टूबर से 06 नवम्बर तक होगी. इस भर्ती रैली में 18 जिलों ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा, झालावाड़, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर के युवा हिस्सा ले सकेंगे.

पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर: मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, राजस्थान, मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान और उदयपुर के नागरिक प्रशासन के सहयोग से की जाएगी. यह भर्ती रैली युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है. मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, जयपुर ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और पूर्णत स्वचालित होगी ताकि केवल योग्यता के आधार पर ही चयन सुनिश्चित हो सके और किसी भी प्रकार के कदाचार को रोका जा सके.

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह: भर्ती मुख्यालय ने उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे किसी भी प्रकार की दलाली गतिविधियों का शिकार न बनें और न ही फर्जी प्रवेश का सहारा लें. उम्मीदवारों को यह भी निर्देशित किया कि वे अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत दस्तावेज किसी भी सिविल प्रशिक्षण अकादमी या दलालों को न सौंपें, बल्कि केवल भर्ती कर्मचारियों को ही आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराएं.

आधिकारिक वेबसाइट से लें सही जानकारी: भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी और सहायता के लिए अभ्यर्थियों को ‘ज्वाइन इंडियन आर्मी’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने या सेना भर्ती कार्यालय, कोटा से सीधे संपर्क करने की सलाह दी गई है. यह website https://www.joinindianarmy.nic.in है.