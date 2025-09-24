ETV Bharat / state

3000 किलोमीटर: चंडीगढ़ से झारखंड तक का साहसिक सफर, निधि शर्मा महिलाओं के सशक्तिकरण और फिटनेस की बनी प्रेरक

राजस्थान की बेटी निधि शर्मा साइकिल से 3,000 किलोमीटर का सफर तय कर रांची पहुंचीं. उन्होंने "फॉर वूमेन फ्रीडम" श्रृंखला भी शुरू की है.

Nidhi Sharma
निधि शर्मा (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2025 at 5:25 PM IST

5 Min Read
रांची: राजस्थान की बहादुर बेटी निधि शर्मा ने अपने साहस, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है. वर्तमान में चंडीगढ़ में रहने वाली निधि ने मिशन पैडल इंडिया अभियान की शुरुआत की है और महिलाओं की आजादी, फिटनेस और आत्मनिर्भरता के संदेश के लिए फॉर वूमेन फ्रीडम श्रृंखला की शुरुआत भी की है.

निधि का कहना है कि उनका यह अभियान व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित है. राजस्थान में महिलाओं की स्थिति अभी भी परंपराओं और सामाजिक बाधाओं के कारण सीमित है. घुंघट के पीछे छिपी महिलाओं की हालत मैंने अपने ही परिवार में देखी, निधि बताती हैं. इसी अनुभव ने उन्हें यह प्रेरणा दी कि अगर वह कर सकती हैं, तो अन्य महिलाएं भी अपने जीवन में बदलाव ला सकती हैं.

3000 किलोमीटर का साहसिक साइकिल सफर

इस उद्देश्य के साथ निधि ने चंडीगढ़ से साइकिल यात्रा की शुरुआत की और अयोध्या होते हुए नेपाल की सीमाओं तक, फिर बिहार और झारखंड होते हुए राजधानी रांची तक का मार्ग तय किया. अब तक यह यात्रा 3000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है. इस दौरान निधि गांव-गांव और शहरों में रुकती हैं, टेंट लगाकर आशियाना बनाती हैं और कई बार स्थानीय लोग उन्हें मुफ्त भोजन भी उपलब्ध कराते हैं. निधि अपनी स्कॉलरशिप की बचत का पैसा इस अभियान पर खर्च कर रही हैं.

निधि शर्मा महिलाओं के सशक्तिकरण और फिटनेस की बनी प्रेरक (ईटीवी भारत)

नेशनल लेवल एथलीट और मार्शल आर्ट में माहिर

निधि एक नेशनल लेवल एथलीट हैं और मार्शल आर्ट में भी दक्ष हैं. उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जूडो और जुजुत्सु में मेडल हासिल किया है और अमेरिकन फुटबॉल में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. वर्तमान में वह जिम ट्रेनर और योग शिक्षक भी हैं. उनकी खेल और फिटनेस की पृष्ठभूमि ने उन्हें इस लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए तैयार किया.

परिवार और सुरक्षा की चुनौती

यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी सुरक्षा और परिवार की चिंता. निधि बताती हैं कि जब उन्होंने घर से निकलने का निर्णय लिया, तो उनके माता-पिता और परिवार वालों को कुछ पता ही नहीं था बाद में शहर छोड़ने के बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को यह बताया तब भरोसा नहीं हुआ कि वह अकेले इतनी लंबी यात्रा कर पाएंगी.

"हर माता-पिता जैसा ही डर और चिंता हमारे परिवार ने भी व्यक्त की. लेकिन मैंने उन्हें फोन करके बताया कि मैं सुरक्षित हूं, साइकिल की पंचर रिपेयर करना भी सीख गई हूं और साइकलिंग में अच्छी हूं. धीरे-धीरे उन्होंने भरोसा किया और मुझे समर्थन दिया.” - निधि

रास्ते में मिली मदद और अनुभव

यात्रा के दौरान कई बार उन्हें गलत मार्ग दिखाने वाले लोग भी मिले, लेकिन इसके विपरीत कई ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने उन्हें मार्गदर्शन किया और मंजिल तक पहुंचने में मदद की. निधि मानती हैं कि दुनिया में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं, और यदि आप अच्छे हैं तो अच्छे लोग आपकी मदद भी करेंगे.

अभियान का उद्देश्य और संदेश

निधि का यह अभियान केवल साइकिल यात्रा तक सीमित नहीं है. यह महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और फिटनेस जागरूकता का प्रतीक बन चुका है. उनके वीडियो श्रृंखला फॉर वूमेन फ्रीडम में वे महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ाने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और फिटनेस की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं. निधि का संदेश साफ है: यदि महिला खुद सक्षम और साहसी बनती है तो समाज में बदलाव लाना संभव है.

प्रेरणा का स्रोत बन चुकी निधि शर्मा

निधि शर्मा की यह यात्रा यह भी दिखाती है कि साहस और आत्मविश्वास के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. 3000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा, गांवों और शहरों में रुकना, स्थानीय लोगों से संवाद करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, इसे केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक चुनौती भी बनाया है.

आज निधि शर्मा की कहानी युवाओं और खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है. राजस्थान की यह बेटी, जो अब चंडीगढ़ में रहती है, अपनी साइकिल, मेहनत और साहस के जरिए पूरे देश में महिलाओं की आजादी और स्वास्थ्य के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रही है.

मिशन अभी खत्म नहीं हुआ

निधि का कहना है कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है. वे देशभर की महिलाओं तक यह संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि यदि मैं कर सकती हूं, तो आप भी कर सकती हैं. उनके प्रयास और यात्रा समाज में महिला सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरक मिसाल बनेंगे.

