दुर्गोत्सव पर रांची में दिखेगी राजस्थानी स्थापत्य कला, अनेकता में एकता का संदेश वाले होंगे पूजा पंडाल
रांची में दुर्गोत्सव को लेकर कोकर दुर्गा पूजा समिति और बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य पंडालों का निर्माण किया जा रहा है.
Published : September 15, 2025 at 2:33 PM IST
रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां इस समय पूरे जोर शोर से चल रही हैं. शहर के कोने-कोने में कारीगर दिन रात पंडाल निर्माण और सजावट में जुटे हैं हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने रफ्तार को थोड़ा धीमा जरूर किया है, बावजूद इसके उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं आई है. जगह-जगह विशाल पंडालों का निर्माण हो रहा है, जिनमें श्रद्धालुओं को अलग-अलग थीम पर आधारित कलात्मक छटा देखने को मिलेगी.
कोकर दुर्गा पूजा समिति की राजस्थानी थीम
इस बार राजधानी के सबसे चर्चित पंडालों में शामिल कोकर दुर्गा पूजा समिति ने अपने पंडाल को राजस्थानी स्थापत्य कला पर आधारित बनाने का निर्णय लिया है. करीब 40 लाख रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस पंडाल में बाहर से हवा महल का स्वरूप देखने को मिलेगा. वहीं अंदर श्रद्धालु शीश महल जैसी भव्य सजावट का अनुभव कर सकेंगे.
इस पंडाल में जामताड़ा के कारीगर इरफान अंसारी के नेतृत्व में कारीगरी की जा रही है. आयोजन समिति का कहना है कि यह केवल एक पूजा पंडाल नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द्र और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है. लाइटिंग के मामले में कोकर समिति हमेशा चर्चा में रहती है. इस बार पूरे क्षेत्र को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाने की योजना है. वहीं आयोजकों का कहना है कि श्रद्धालुओं को अनूठा अनुभव दिलाने के लिए आधुनिक तकनीक और आकर्षक डिजाइनों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति का ‘अनेकता में एकता’ का संदेश
दूसरी ओर, बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति भी इस साल अपने पंडाल को लेकर खास चर्चा में है. समिति ने इस बार 'अनेकता में एकता' का संदेश देने वाले थीम को चुना है. करीब 50 लाख रुपये की लागत से तैयार हो रहे पूजा पंडाल का उद्देश्य सभी समुदायों को जोड़ने और समाज में आपसी भाईचारे का संदेश देने का है. बांधगाड़ी समिति का पंडाल हर साल अपनी अनूठी थीम और विशेष लाइटिंग व्यवस्था के लिए जाना जाता है. इस बार भी यहां विशेष रोशनी का इंतजाम किया गया है.
आयोजकों का कहना है कि इस बार बूटी मोड़ चौक से कोकर चौक तक की पूरी सड़क रोशनी से जगमगाती नजर आएगी. यह दृश्य श्रद्धालुओं और आगंतुकों के लिए एक अलग ही अनुभव लेकर आएगा.
श्रद्धालुओं में उत्साह, भीड़ को संभालने की तैयारी
हर साल की तरह इस बार भी दोनों पंडालों में हजारों की भीड़ उमड़ने की संभावना है. खासकर दशमी और अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है. आयोजकों ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. समितियों के सदस्यों का कहना है कि पूजा पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए साफ-सफाई, पेयजल और बैठने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है. वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया जाएगा.
प्रशासन भी सतर्क
इधर जिला प्रशासन ने भी दुर्गा पूजा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए विशेष योजना तैयार की है. सुरक्षा की दृष्टि से पंडालों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.
आस्था और आकर्षण का संगम
राजधानी रांची में दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था और आकर्षण का संगम है. कोकर और बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति के पंडाल इस साल भी शहरवासियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे. लोगों को उम्मीद है कि इस बार के भव्य पंडाल और लाइटिंग व्यवस्था न केवल श्रद्धा को और गहरा करेगी बल्कि रांची की पहचान को भी एक ऊंचाई देगी.
