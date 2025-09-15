ETV Bharat / state

दुर्गोत्सव पर रांची में दिखेगी राजस्थानी स्थापत्य कला, अनेकता में एकता का संदेश वाले होंगे पूजा पंडाल

रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां इस समय पूरे जोर शोर से चल रही हैं. शहर के कोने-कोने में कारीगर दिन रात पंडाल निर्माण और सजावट में जुटे हैं हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने रफ्तार को थोड़ा धीमा जरूर किया है, बावजूद इसके उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं आई है. जगह-जगह विशाल पंडालों का निर्माण हो रहा है, जिनमें श्रद्धालुओं को अलग-अलग थीम पर आधारित कलात्मक छटा देखने को मिलेगी.

कोकर दुर्गा पूजा समिति की राजस्थानी थीम

इस बार राजधानी के सबसे चर्चित पंडालों में शामिल कोकर दुर्गा पूजा समिति ने अपने पंडाल को राजस्थानी स्थापत्य कला पर आधारित बनाने का निर्णय लिया है. करीब 40 लाख रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस पंडाल में बाहर से हवा महल का स्वरूप देखने को मिलेगा. वहीं अंदर श्रद्धालु शीश महल जैसी भव्य सजावट का अनुभव कर सकेंगे.

रांची में दुर्गोत्सव को लेकर तेजी से जारी है पंडालों का निर्माण (Etv Bharat)

इस पंडाल में जामताड़ा के कारीगर इरफान अंसारी के नेतृत्व में कारीगरी की जा रही है. आयोजन समिति का कहना है कि यह केवल एक पूजा पंडाल नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द्र और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है. लाइटिंग के मामले में कोकर समिति हमेशा चर्चा में रहती है. इस बार पूरे क्षेत्र को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाने की योजना है. वहीं आयोजकों का कहना है कि श्रद्धालुओं को अनूठा अनुभव दिलाने के लिए आधुनिक तकनीक और आकर्षक डिजाइनों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति का ‘अनेकता में एकता’ का संदेश

दूसरी ओर, बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति भी इस साल अपने पंडाल को लेकर खास चर्चा में है. समिति ने इस बार 'अनेकता में एकता' का संदेश देने वाले थीम को चुना है. करीब 50 लाख रुपये की लागत से तैयार हो रहे पूजा पंडाल का उद्देश्य सभी समुदायों को जोड़ने और समाज में आपसी भाईचारे का संदेश देने का है. बांधगाड़ी समिति का पंडाल हर साल अपनी अनूठी थीम और विशेष लाइटिंग व्यवस्था के लिए जाना जाता है. इस बार भी यहां विशेष रोशनी का इंतजाम किया गया है.