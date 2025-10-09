प्रदेश में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने दिया ये बड़ा अपडेट
राजस्थान में शरद पूर्णिमा के बाद गुलाबी सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है.
Published : October 9, 2025 at 3:12 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.2 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान पाली में 15.2 डिग्री दर्ज किया गया.
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 3-4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री तक की वृद्धि होने और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है. फिलहाल, राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आगामी दो सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है.
बीकानेर संभाग में ज्यादा गिरा तापमान : मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे तक, राज्य के कई हिस्सों में दिन और रात के तापमान में सामान्य से 4 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई. इस बीच अजमेर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, सीकर और पिलानी में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली.
अजमेर में अधिकतम तापमान 28.0°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7.4°C कम रहा. इसी तरह चूरू में पारा सामान्य से 8.5°C नीचे दर्ज हुआ. बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 28.6°C रहा, जो सामान्य से 8.7°C कम है, जबकि श्रीगंगानगर में 6.9°C की, सीकर में 7.2 C की और पिलानी में 7.7°C की गिरावट दर्ज की गई.
जैसलमेर के फतेहगढ़ और फलोदी में अपेक्षाकृत गर्मी बरकरार रही. फलोदी में अधिकतम तापमान 32.4°C रहा, जो राज्य में सबसे अधिक में से एक है. जबकि फतेहगढ़ में भी अधिकतम तापमान 30°C के आसपास दर्ज हुआ.
रात के तापमान में भी गिरावट : न्यूनतम तापमान में भी सामान्य से 1 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अजमेर में रात का तापमान 16.9°C रहा, जो सामान्य से 5.8°C कम था. जयपुर में न्यूनतम तापमान 20.2°C रहा, जबकि जोधपुर शहर में यह 19.5°C दर्ज हुआ. विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों में राज्य के किसी भी शहर में वर्षा दर्ज नहीं की गई. इसके बावजूद, कई शहरों में सुबह के समय नमी 70 फीसदी से ज्यादा रही.