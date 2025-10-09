ETV Bharat / state

प्रदेश में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने दिया ये बड़ा अपडेट

Published : October 9, 2025

जयपुर: राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.2 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान पाली में 15.2 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 3-4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री तक की वृद्धि होने और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है. फिलहाल, राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आगामी दो सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. बीकानेर संभाग में ज्यादा गिरा तापमान : मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे तक, राज्य के कई हिस्सों में दिन और रात के तापमान में सामान्य से 4 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई. इस बीच अजमेर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, सीकर और पिलानी में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली.