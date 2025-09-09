ETV Bharat / state

रिकॉर्ड तोड़ मानसून की विदाई को लेकर आया अपडेट, पूर्वी हिस्से में पड़ा कमजोर

जयपुर: पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर बाकी प्रदेश में मंगलवार को मौसम शुष्क बना रहा. पूर्वी हिस्से के कुछ भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से एक्टिव नया मानसून सिस्टम भारी बारिश के बाद अब कमजोर पड़ रहा है. अगले कुछ दिन नया सिस्टम एक्टिव नहीं हाेने से बारिश से राहत रहेगी. अब यह सिस्टम पश्चिम की तरफ आगे बढ़ गया है, जिसके असर से सोमवार को माउंट आबू, सिरोही, जालौर, बाड़मेर जिलाें में भारी बारिश हुई, माउंट आबू (सिरोही) में सबसे अधिक 65.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई. इसके उलट राज्य के पूर्वी हिस्से में मानसून कमजोर पड़ गया.

रिकॉर्ड बारिश के बाद लौटेगा मानसून : मौसम विभाग की जयपुर केंद्र के आंकड़ों के साथ इस साल 693.1 मिली मीटर बारिश प्रदेश में दर्ज की गई है. 108 साल में यह दूसरा मौका है, जब सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. सीजन में औसत बारिश 392.45 मिमी के मुकाबले 666.46 मिमी पानी बरस चुका है. यह 69.82 प्रतिशत अधिक है. बीते साल अब तक 624.28 मिमी बारिश हुई थी. जून में 125.3 मिमी, जुलाई में 290 मिमी और अगस्त में 184 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं, 1 से 8 सितंबर के बीच 94 मिमी बरसात हो चुकी है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 सितंबर के बाद प्रदेश में मानसून की विदाई हो जाएगी और बरसात का दौर रुक जाएगा.

437 बांध हुए ओवरफ्लो : प्रदेश के कुल 693 बांधों में से 437 बांध ओवरफ्लो हाे चुके हैं. महज 92 बांध खाली हैं, 164 में आंशिक आवक हुई है. इस दौरान 63 फीसदी बांधों का गला तर हो चुका है. पूर्व में बीसलपुर बांध, दक्षिण में माही बजाज सागर बांध और पश्चिम में जवाई बांध से पानी को छोड़ा गया है. जल संसाधन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के बांधों में 13029.09 एमक्यूएम के मुकाबले 11426.52 एमक्यूएम पानी आया है, जाे कुल क्षमता का 87.70 फीसदी है. चंबल के तीन बांधों के गेट 43 घंटे बाद सोमवार को बंद कर दिए गए हैं. कोटा बैराज के गेट से पानी की निकासी जारी रही, राणाप्रताप सागर का जलस्तर 1156.28 फीट पर, गांधीसागर का 1308.86 फीट पर, जवाहर सागर का जलस्तर 975 फीट पर बना हुआ है.

जवाई और बीसलपुर से पानी निकासी जारी: पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जलस्रोत जवाई बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. मंगलवार दोपहर 2 बजे तक बांध का गेज 60 फीट तक पहुंच गया, जबकि इसकी कुल क्षमता 7000 एमसीएफटी है. जलस्तर नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने बांध के 13 गेटों में से 4 गेट खोले हैं. इनमें गेट नंबर-02, 03, 04 और 10 को एक-एक फीट तक खोला गया है. इसके पहले आज सुबह बांध का गेज 60 फीट दर्ज किया गया. प्रशासन ने बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने की अपील की गई है. वहीं, बीसलपुर बांध परियोजना से भी पानी की निकासी जारी है. यहां बांध के 6 गेट खोलकर करीब 84,140 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इनमें रेडियल गेट नंबर 10 और 11 को 3-3 मीटर तथा गेट नंबर 8, 9, 12 और 13 को 2-2 मीटर की ऊंचाई तक खोला गया है. तेज बारिश और कैचमेंट एरिया में बढ़ती पानी की आवक के कारण बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिसके चलते डाउनस्ट्रीम में बह रही बनास नदी उफान पर है.