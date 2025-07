ETV Bharat / state

राजस्थान में भारी बारिश का कहर, राजधानी में सड़कें धंसी, कोटा-पाली में स्कूल बंद, ट्रैक्टर पर निकले SP-कलेक्टर - RAJASTHAN MAUSAM

जयपुर : सावन के पहले सोमवार पर प्रदेशभर में मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा. बीते 24 घंटों में सक्रिय हुए नए मानसूनी सिस्टम के चलते हाड़ौती समेत दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई. भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है. कोटा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा, कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन में मानसून पश्चिमी राजस्थान में भी पहुंच जाएगा. हालांकि, 17 जुलाई के बाद राज्य में बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने लगेगी. पाली में ट्रैक्टर पर कलेक्टर और एसपी का जायजा : जोधपुर मंडल के पाली जिले में बारिश से हालात इतने बिगड़ गए कि कलेक्टर एलएन मंत्री और एसपी चूनाराम जाट को अपनी लग्जरी गाड़ियां छोड़कर ट्रैक्टर से दौरा करना पड़ा. जिले के मारवाड़-बोमादड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच तेज बारिश और अत्यधिक जलभराव के कारण रेल यातायात पूरी तरह अवरुद्ध हो गया. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों को मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर के बीच आंशिक रूप से रद्द किया और कई ट्रेनों को अजमेर-फुलेरा तथा समदड़ी-भीलड़ी के परिवर्तित मार्गों से संचालित किया. दोपहर 12.40 बजे से रिस्टोरेशन (मरम्मत) का काम शुरू हुआ. लगातार 8 घंटे 25 मिनट की मशक्कत के बाद रात 9.05 बजे ट्रैक का सुरक्षित ट्रायल किया गया. इसके पश्चात सभी ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया. धौलपुर का हाल (ETV Bharat Dholpur) पढे़ं. प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा: जर्जर औषधालय की छत गिरने से तीन मासूम किशोरों की दर्दनाक मौत कहां कितनी बारिश बिजौलिया (भीलवाड़ा) - 9 इंच खातोली (कोटा) - 8 इंच पाली - 8 इंच भैंसरोडगढ़ (चित्तौड़गढ़) - 7 इंच दूनी (टोंक) - 6 इंच आंबा (डूंगरपुर) - 6 इंच आसपुर (डूंगरपुर) - 5 इंच श्रीगंगानगर - 3.5 इंच वनस्थली - 3 इंच डबोक - 3 इंच करौली - 3 इंच 6 लोगों की मौत, आधा दर्जन लापता : राजस्थान के विभिन्न जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान बारिश और उससे जुड़े हादसों ने कई जिंदगियां लील ली. प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र के कुड़ीपाड़ा गांव में खेलते समय तीन किशोरों की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब वन विभाग का एक पुराना औषधालय भवन भरभरा कर गिर गया. हादसे में तीन किशोर मुकेश, रतनलाल और गजेन्द्र मलबे में दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. चूरू जिले के रतनगढ़ के पड़िहारा गांव में दो लड़कों की पानी में डूबने से मौत हो गई. दोनों सोमवार सुबह घर से बिना बताए निकले थे और देर शाम हवाई पट्टी और रेल लाइन के बीच पानी से भरे एक गड्ढे में उनके शव मिले. राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र के धोरा मोहल्ला में भारी बारिश के चलते दो मंजिला पुराना मकान ढह गया. मलबे में दबने से घर के मुखिया की मौत हो गई. राजसमंद में दो मंजिला पुराना मकान ढहने से व्यक्ति की मौत (ETV Bharat Rajsamand)

