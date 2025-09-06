बांधों में पानी की बम्पर आवक, बीसलपुर बांध के खुले आठ गेट, जवाई भी छलका

ETV Bharat / state

जयपुर: प्रदेश भर में लगातार जारी बारिश के दौर के बीच प्रमुख बांधों से पानी की निकासी जारी है. टोंक जिले में राजधानी जयपुर समेत तीन जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध के 8 गेट खोलकर 12 हजार 200 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी की निकासी की जा रही है. बांध के गेट नंबर 7 से 14 तक पानी की निकासी जारी है. बांध के 4 गेट 2-2 मीटर और बाकी 4 गेट 3-3 मीटर खोलकर पानी निकाला जा रहा है. बांध में पानी का मुख्य स्रोत त्रिवेणी नदी 4.70 मीटर उफान पर बह रही है. बनास नदी में एकाएक पानी की आवक से बांध के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश को देखते लोगों को सतर्क रहने को कहा गया. जिला प्रशासन ने लोगों से नदी के बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील की.

जवाई बांध के खुलेंगे गेट: पाली के सुमेरपुर स्थित जवाई बांध का एक गेट आज खोला जाएगा. जिला प्रशासन ने लगातार पानी की आवक देखते हुए एक गेट आधा इंच खोलने का निर्णय लिया. जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने बताया कि फिलहाल जवाई बांध में जलस्तर 59 फीट हो चुका और 61.25 फीट बांध की कुल भराव क्षमता है. प्रशासनिक अधिकारी बांध के गेट खोले जाने के दौरान मौजूद रहेंगे. बांध को लेकर व्यापक स्तर पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं. 13 फाटक के ऊपर से लगातार पानी छलक रहा है. इस नजारे को देखने बड़ी संख्या में लोग जवाई बांध पहुंच रहे हैं. जल संसाधन विभाग ने पाली-जालौर-सिरोही प्रशासन को अलर्ट किया. सेई बांध और नालों से तेज आवक जारी है. इस वजह से जवाई बांध के गेट खोले जाएंगे. इससे पहले अब तक बांध के गेट 9 बार खुले हैं. इस बार 10वां मौका होगा. जवाई के गेट खुलने से किसानों को बड़ा लाभ होगा.