प्रदेश में सबसे ज्यादा सवाईमाधोपुर में 10 इंच बारिश, कोटा के सुल्तानपुर में 8.5 इंच से ज्यादा पानी गिरा - RAINFALL IN RAJASTHAN

राजस्थान के सवाई माधोपुर व कोटा समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है. बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त और यातायात बाधित हो रहा है.

Rainfall in Rajasthan
भारी बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 2:44 PM IST

3 Min Read

कोटा: प्रदेश के कई जिलों के साथ-साथ हाड़ौती संभाग में भारी बारिश का क्रम जारी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कहीं ट्रेनों का रास्ता रुक गया है तो कहीं पुलिया या सड़क पर पानी भर जाने के चलते सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं. कोटा संभाग में कई जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं. यहां तक कि कई जगह पुलियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं. मौसम विभाग ने प्रदेश में बीते 24 घंटे में हुई बारिश के आंकड़े जारी किए हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ. राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सर्वाधिक बारिश सवाई माधोपुर में 254 मिलीमीटर, यानी 10 इंच दर्ज की गई है. इसके बाद दूसरे नंबर पर भी सवाईमाधोपुर जिले के भाड़ौती में 230 मिमी (लगभग 9 इंच) बारिश हुई. तीसरे स्थान पर कोटा जिले के सुल्तानपुर में 220 मिमी (8.66 इंच) बारिश दर्ज की गई, जो कोटा संभाग में सबसे अधिक है. इसके बाद बूंदी जिले के केशोरायपाटन में 212 मिमी (लगभग 8 इंच) बारिश हुई. इन चारों स्थानों पर बीते 24 घंटे में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई.

पढ़ें: भारी बारिश का असर : दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर 18 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित

इन तीन जगहों पर हुई अत्यंत भारी बारिश: डॉ. शर्मा के अनुसार प्रदेश में सवाई माधोपुर में अत्यधिक भारी बारिश हुई है. इसके बाद भाड़ौती (सवाई माधोपुर), सुल्तानपुर (कोटा) और केशोरायपाटन (बूंदी) में अत्यंत भारी बारिश हुई. नौ स्थानों पर बहुत भारी बारिश दर्ज की गई, जिनमें सवाईमाधोपुर के मानसरोवर, देवपुरा, पंचोलस, चौथ का बरवाड़ा व मलारना, भीलवाड़ा का बिजोलिया, कोटा के दीगोद व लाडपुरा और पाली जिले की रानी शामिल हैं. यहां 130 से 254 मिमी के बीच बारिश हुई. इसी तरह प्रदेश भर में 49 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई. कोटा संभाग की बात करें तो सुल्तानपुर और केशोरायपाटन के बाद लाडपुरा में अत्यंत भारी बारिश हुई. इसके बाद खातौली में 124, किशनगंज में 106, मांगरोल में 103, अंता में 96, पीपल्दा में 93, तालेड़ा में 91 और बारां में 82 मिमी बारिश दर्ज की गई.

प्रदेश में इन जगहों पर बीते 24 घंटे में हुई है सर्वाधिक बारिश

जिला स्थान बारिश (एमएम) किस कैटेगरी की बारिश
सवाईमाधोपुरसवाईमाधोपुर 254 अत्यधिक भारी वर्षा
सवाईमाधोपुरभाड़ौती 230 अत्यंत भारी वर्षा
कोटा सुल्तानपुर220 अत्यंत भारी वर्षा
बूंदी केशवराय पाटन 212 अत्यंत भारी वर्षा
सवाईमाधोपुर मानसरोवर 192 बहुत भारी वर्षा
सवाईमाधोपुर देवपुरा 190 बहुत भारी वर्षा
सवाईमाधोपुरपंचोलस 170बहुत भारी वर्षा
भीलवाड़ा बिजौलिया 166 बहुत भारी वर्षा
कोटा दीगोद 155 बहुत भारी वर्षा
सवाईमाधोपुरचौथ का बरवाड़ा152 बहुत भारी वर्षा
कोटालाडपुरा 140 बहुत भारी वर्षा
सवाईमाधोपुर मलारना डूंगर 132 बहुत भारी वर्षा
पालीरानी 131 बहुत भारी वर्षा

कोटा संभाग में इन जगहों पर बीते 24 घंटे में हुई है सर्वाधिक बारिश:

जिला स्थान बारिश (एमएम) किस कैटेगरी की बारिश
कोटा सुल्तानपुर 220 अत्यंत भारी वर्षा
बूंदीकेशोरायपाटन 212अत्यंत भारी वर्षा
कोटालाडपुरा 140 बहुत भारी वर्षा
कोटा खातौली 124 भारी वर्षा
बारां किशनगंज106 भारी वर्षा
बारां मांगरोल 103 भारी वर्षा
बारां अंता 96 भारी वर्षा
कोटा पीपल्दा 93 भारी वर्षा
बूंदी तालेडा 91 भारी वर्षा
बारां बारां 82 भारी वर्षा

