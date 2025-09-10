प्रदेश में विदाई की ओर मानसून, चढ़ने लगा पारा, मौसम विभाग का बड़ा अपडेट
प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर हल्का पड़ गया. इसके चलते तापमान बढ़ने लगा है.
Published : September 10, 2025 at 1:57 PM IST
जयपुर: राजस्थान में अब मानसून रवानगी की ओर है. राज्य में बारिश का दौर थमने लगा है. तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर से अगले एक सप्ताह प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी. प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा. हालांकि, पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. बारिश का दौर थमने के बाद दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले दो से तीन दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. कुछ जिलों में पहले ही पांच डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है.
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) के कारण राजस्थान में बारिश का पैटर्न बदल रहा है. पिछले 10-15 वर्षों में बारिश की मात्रा और वितरण दोनों में अंतर आया है. इंडियन ओशन और पेसिफिक ओशन के अनुकूल तापमान ने इस साल मानसून को समय से पहले सक्रिय कर दिया था. इससे जून में ही बारिश की तेज शुरुआत हुई. पूर्वी भारत में वर्षा घट रही है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में इसका स्तर बढ़ा है.
पढ़ें: रिकॉर्ड तोड़ मानसून की विदाई को लेकर आया अपडेट, पूर्वी हिस्से में पड़ा कमजोर
कमजोर पड़ रहा मानसून: मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में 10 सितंबर को कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 11 सितंबर से शुष्क मौसम की स्थिति बनी रहेगी. श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर में बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 17 मिमी बारिश दर्ज की गई. पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना है. कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेगी. केवल कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है. 18 से 22 सितंबर के बीच पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है.
108 साल बाद ऐसा: इस साल मानसून ने राजस्थान में बारिश के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. 9 सितंबर तक प्रदेश में 703 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 35 प्रतिशत अधिक है. यह 1917 के 844.2 मिमी के बाद दूसरी सबसे अधिक वर्षा है. पिछले साल 2024 में 678 मिमी बारिश हुई थी. सितंबर के शुरुआती आठ दिन में ही 98 मिमी वर्षा हुई और अभी 20 दिन बाकी हैं.