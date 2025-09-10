ETV Bharat / state

प्रदेश में विदाई की ओर मानसून, चढ़ने लगा पारा, मौसम विभाग का बड़ा अपडेट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 10, 2025 at 1:57 PM IST 2 Min Read

जयपुर: राजस्थान में अब मानसून रवानगी की ओर है. राज्य में बारिश का दौर थमने लगा है. तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर से अगले एक सप्ताह प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी. प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा. हालांकि, पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. बारिश का दौर थमने के बाद दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले दो से तीन दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. कुछ जिलों में पहले ही पांच डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) के कारण राजस्थान में बारिश का पैटर्न बदल रहा है. पिछले 10-15 वर्षों में बारिश की मात्रा और वितरण दोनों में अंतर आया है. इंडियन ओशन और पेसिफिक ओशन के अनुकूल तापमान ने इस साल मानसून को समय से पहले सक्रिय कर दिया था. इससे जून में ही बारिश की तेज शुरुआत हुई. पूर्वी भारत में वर्षा घट रही है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में इसका स्तर बढ़ा है.