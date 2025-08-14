ETV Bharat / state

प्रदेश में शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर, 15 अगस्त और जन्माष्टमी को जानिए कैसा रहेगा मौसम - RAJASTHAN WEATHER UPDATE

प्रदेश में एक बार फिर आज से मानसून का दौर जोर पकड़ने की संभावना है.

राजस्थान में बारिश
राजस्थान में बारिश (ETV Bharat (Symbolic))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 9:42 AM IST

जयपुर : राजस्थान में आज से बरसात के तीसरे दौर का आगाज होने जा रहा है. खासतौर पर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आज मेघ मेहरबान रहेंगे. सुबह की शुरुआत के साथ भरतपुर संभाग के धौलपुर और करौली के कई इलाकों में बरसात दर्ज की गई तो संभाग मुख्यालय के साथ-साथ सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर जिले में घने बादल छाए रहे. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार 14 अगस्त को राज्य के तीन संभागों के 13 जिलों में मेघ गर्जन के साथ माध्यम से भारी वर्षा की संभावना है. विभाग की ओर से आज प्रदेश में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

15 अगस्त और जन्माष्टमी को भी बरसेंगे मेघ : विभाग के जयपुर केंद्र के निर्देशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शुक्रवार 15 अगस्त को भी प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा. इस दौरान 19 जिलों के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ-साथ भारी बारिश की संभावना बन रही है. इस दौरान जयपुर संभाग के अलवर और दौसा में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है. वहीं भरतपुर संभाग मुख्यालय के साथ-साथ धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर, उदयपुर संभाग मुख्यालय के साथ-साथ चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर संभाग के भीलवाड़ा और टोंक, साथ ही कोटा संभाग मुख्यालय के साथ-साथ झालावाड़, बूंदी और बारां जिले में बारिश की संभावना है, यहां येलो अलर्ट रहेगा. जन्माष्टमी के मौके पर शनिवार 16 अगस्त को भी प्रदेश के 20 जिलों में अलर्ट रहेगा.

जन्माष्टमी पर दो संभागों में भारी बारिश : बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले 48 घंटों में पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और तीव्र होकर 'वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया' में बदलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के बीच कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. वहीं, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में 15 से 21 अगस्त तक और बीकानेर और जोधपुर संभाग में 16 से 22 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है.

