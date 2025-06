ETV Bharat / state

जयपुर: प्रदेश में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. इस माह की 20 तारीख को मानसून के दक्षिण राजस्थान और 22 जून तक जयपुर में प्रवेश करने का अनुमान है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कम दबाव का क्षेत्र गुजरात और आसपास इलाकों पर बना हुआ है. इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान इसके दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है. इस बार सामान्य से 15 फीसदी अधिक बारिश हो सकती है. आज 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट : मौसम विभाग ने 18 जून को कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया. कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभागों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. जोधपुर और बीकानेर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. राज्य में बारिश का दौर 23 जून तक चलेगा. जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां व झालावाड़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, अलवर और दौसा में येलो अलर्ट जारी किया है. पढ़ें:आषाढ़ में सावन सा अहसास, बारिश को लेकर IMD का बड़ा अपडेट, इस तारीख तक रहेगा झमाझम इन इलाकों में बरसे मेघ: राज्य में प्री मानसून ने गर्मी से राहत दी. अधिकतर शहरों में दिन और रात के तापमान में पांच डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई. मंगलवार को प्रदेश में सबसे अधिक बारिश पिलानी में दो इंच (53 मिमी) से अधिक दर्ज की गई. जयपुर में 37 मिमी बारिश हुई. शहर के कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया. शहर में रात का पारा 30 डिग्री से नीचे चला गया. पिछले 24 घंटे की स्थिति देखें तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर समेत पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में 1 से 3 इंच तक बरसात हुई. अलवर, सीकर, झुंझुनू और चूरू में जबरदस्त बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी. इन एरिया में मंगलवार को 10 से 60 एमएम तक पानी बरसा.

4 से 6 डिग्री तक गिरा पारा: राज्य में मंगलवार को अधिकतर शहरों में दिन व रात के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट आई है. सर्वाधिक पारा बाड़मेर में 41.4 और जैसलमेर में 41 डिग्री दर्ज किया गया. जयपुर में अधिकतम तापमान 35.9, उदयपुर में 38.6, बाड़मेर में 39.2, बीकानेर में 36.8, कोटा में 33 और श्रीगंगानगर में 35.8 डिग्री तापमान दर्ज किया. बिजली गिरने से दो की मौत: बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं. भरतपुर के डीग के खोह थाना इलाके के नगला महारानियां में 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई. उसका दोस्त झुलस गया. दोनों बच्चे बारिश में नहा रहे थे, जब यह हादसा हुआ. मृतक दो बहनों का इकलौता भाई था. दूसरी मौत बयाना के कपूरा ढहर गांव में हुई, जहां 60 साल के किसान रामनिवास गुर्जर की मौत हो गई. रामनिवास बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे थे और बिजली गिरने से अचेत होकर गिर पड़े. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया. डूंगरपुर में बारिश से जलाशयों में पानी की आवक (ETV Bharat Dungarpur) डूंगरपुर में रातभर बारिश, देवल में ढाई इंच बरसात : डूंगरपुर में मानसून की एंट्री हो गई. मंगलवार सुबह से शुरू रिमझिम और हल्की बरसात का दौर रातभर जारी रहा. देवल में सर्वाधिक ढाई इंच बरसात रिकॉर्ड की गई. बुधवार सुबह से बादल छाए हुए हैं. बारिश को लेकर डूंगरपुर में आज ऑरेंज अलर्ट है. 18 घंटे से बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई. मौसम ठंडा व सुहावना हो गया. इससे पिछले कई दिन से गर्मी ओर उमस से बेहाल लोगो को राहत मिली. सिंचाई विभाग कंट्रोल रूम के अनुसार डूंगरपुर जिले में बुधवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में देवल में ढाई इंच (63 एमएम) बारिश हुई. सोम कमला आंबा बांध क्षेत्र में 42, सागवाड़ा में 36, गणेशपुर में 32, धंबोला में 16, डूंगरपुर में 25, आसपुर में 33, चिखली में 13, गलियाकोट में 27, कनवा में 19, निठाउवा में 15,सावला में 7 और वेंजा में 26 एमएम बारिश हुई.

