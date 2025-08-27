जयपुर: राजस्थान में मानसून का असर धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन कई जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ श्रीगंगानगर, सिरसा, आगरा, सीधी, संभलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है. पूर्वी हवाओं के कमजोर होने से प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर धीमा पड़ सकता है.

मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया. इस दौरान कई जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि बांसवाड़ा जिले में अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई. राज्य में सर्वाधिक वर्षा भूंगड़ा (बांसवाड़ा) में 22 सेमी दर्ज की गई. अलवर के कठूमर में 9 सेमी, प्रतापगढ़ के धीरियाबाद में 7 सेमी, झालावाड़ के डग में 6 सेमी, भीलवाड़ा के कोटड़ी और जयपुर के चौमू में 5-5 सेमी बारिश हुई.

वहीं, टोंक में 4 सेमी, जयपुर के काकोपट्टी, अलवर के बानसूर और रामगढ़, प्रतापगढ़ के छाछ तीलासड़ी में 3-3 सेमी वर्षा हुई. दौसा के बसवा, करौली के टोडाभीम, अजमेर के नसीराबाद, सिरोही के माउंट आबू और टोंक के उनियारा में भी 3-3 सेमी वर्षा दर्ज की गई. इधर, टोंक और बूंदी जिले के स्कूलों में 27 अगस्त को भी छुट्टी घोषित की गई.

पश्चिमी राजस्थान में भी सक्रिय हुआ मानसून: पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ी और कई जिलों में अच्छी बारिश हुई. बाड़मेर जिले के सिवाना में सबसे अधिक 6 सेमी वर्षा दर्ज की गई. बाड़मेर के बायतरा, जालोर और जोधपुर जिले के पोकरण में 5-5 सेमी बारिश हुई. बाड़मेर के बायतु और जालोर के भीनमाल में 2-2 सेमी, पाली जिले के सायला और रोहट में 2-2 सेमी तथा जोधपुर के लूणी में 3 सेमी बारिश दर्ज की गई. पाली के बाली और जोधपुर में 1-1 सेमी, हनुमानगढ़ के रावतसर में भी 1 सेमी वर्षा दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटे तक कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

31 को फिर भारी बारिश की संभावना: IMD जयपुर के मुताबिक 27 से 29 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहने के संकेत हैं. हालांकि, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, जालोर और पाली जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है. 30 अगस्त को एक बार फिर पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम केंद्र ने लोगों को निचले इलाकों में सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

