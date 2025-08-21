जयपुर: पिछले 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है. सर्वाधिक बारिश शेरगढ़, बांसवाड़ा में 97 मिमी दर्ज हुई. राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर मेघगर्जन और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हुई. पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हुई. राज्य में सबसे अधिक 97.0 मिमी बारिश बांसवाड़ा जिले के शेवराग में दर्ज की गई. वहीं, सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस सिरोही में रिकॉर्ड किया गया.
फिर सक्रिय हो रहा है मानसून: आज पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है. इसके असर से आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है. आज कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश, जबकि जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहने के अलावा बाकी के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले कुछ दिनों तक मानसून की सक्रियता बनी रहेगी और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है.
राज्य के दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहने व शेष अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना | अपडेट : 21 अगस्तhttps://t.co/LyaclSiOm4— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) August 21, 2025
पढ़ें: राजस्थान में अगले तीन दिन भारी बारिश की संभावना, IMD ने दिया बड़ा अपडेट - RAIN ALERT IN RAJASTHAN
इन इलाकों में जारी है बरसात: प्रदेश में सक्रिय हुए मानसून के कारण बरसात का दौर बरकरार है. एक तरफ राजधानी जयपुर में देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह तक बना रहा, जिसके कारण दफ्तर जा रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. आज सुबह जालौर जिले के कई हिस्सों के अलावा नजदीकी बाड़मेर जिले में भी बरसात दर्ज की गई. कोटा संभाग मुख्यालय के साथ-साथ करौली में भी बारिश के कारण कई जगह जलभराव की सूचना आई. इस दौरान बांसवाड़ा के बागीदौरा में जमकर मेघ बरसे. जबकि जैसलमेर में बादल छाए रहे और रामदेवरा में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई.
VIDEO | Rajasthan: Heavy rainfall lashes state capital Jaipur.#JaipurRains #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/IJe5cK5qOB
पढ़ें: राजस्थान में बारिश और मौसम अलर्ट, अगले चार दिन भारी बारिश की संभावना - WEATHER UPDATE IN RAJASTHAN
21 और 22 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में अलर्ट: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में 21 और 22 अगस्त को मेघगर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना जताई है. अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर समेत लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान झालावाड़, बांसवाड़ा, बारां और प्रतापगढ़ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, 22 अगस्त को करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अतिवृष्टि (बहुत अधिक बारिश) का अलर्ट दिया गया है.
राजस्थान मौसम अपडेट 21 अगस्त— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) August 21, 2025
*🔷आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है।
*🔷दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश आगामी 3-4 दिन दर्ज होने व शेष अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।* pic.twitter.com/4cHes7recN
पढ़ें: प्रदेश में शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर, 15 अगस्त और जन्माष्टमी को जानिए कैसा रहेगा मौसम - RAJASTHAN WEATHER UPDATE
पश्चिमी राजस्थान में भी अलर्ट: पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए 21 से 23 अगस्त तक मेघगर्जन और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वानुमान के अनुसार, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में 20 से 23 अगस्त तक लगातार मेघगर्जन/वज्रपात की चेतावनी दी गई है. वहीं, बाड़मेर जिले में 21 और 22 अगस्त को बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है. इसके अलावा, हनुमानगढ़ जिले में 22 अगस्त को भारी वर्षा की संभावना है. बीकानेर, चूरू और जैसलमेर में अधिकांश दिनों में कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन 23 व 24 अगस्त को इन जिलों में भी मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है.
राजस्थान मौसम अपडेट 21 अगस्त— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) August 21, 2025
राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मानसून पुन सक्रिय होने व दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश की प्रबल संभावना। pic.twitter.com/Q9W97xULRY
मौसम का पूर्वानुमान:
- 21 और 22 अगस्त: पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों (अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर) में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान.
- झालावाड़, बांसवाड़ा, बारां, प्रतापगढ़ में भारी वर्षा की चेतावनी.
- 22 अगस्त को करौली और सवाई माधोपुर में अतिवृष्टि (बहुत अधिक बारिश) का अलर्ट.
पश्चिमी राजस्थान
- 21 से 23 अगस्त - जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में लगातार मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना
- 21–22 अगस्त - बाड़मेर में बारिश और वज्रपात की आशंका
- 22 अगस्त - हनुमानगढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना
- 23–24 अगस्त - बीकानेर, चूरू और जैसलमेर में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी
कई जिलों में भारी बारिश दर्ज: पूर्वी राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, बांसवाड़ा जिले के शेरगढ़ में सर्वाधिक 10 सेमी बारिश हुई. वहीं, जयपुर जिले के चाकसू और डूंगरपुर के चिकल्टी में 9-9 सेमी, बारां के किशनगंज और बांसवाड़ा के भूंगड़ा में 9 और 8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा, प्रतापगढ़ के धरियावद, बांसवाड़ा के बागीदौरा, झालावाड़ के झालरापाटन और गंगधार, सिरोही के आबू रोड, बूंदी के तालेड़ा, कोटा के डिगोद और जयपुर के सांभर में 4 से 5 सेमी वर्षा दर्ज हुई. वहीं, उदयपुर के साराड़ा और कोटड़ा, अजमेर के सावर, प्रतापगढ़ के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के बड़ेर, करौली के सपोटरा, झालावाड़ के डग और उदयपुर के सलूम्बर में 3 सेमी बारिश हुई.
August 21, 2025
पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा
- शेरगढ़ (बांसवाड़ा) : 10 सेमी
- चाकसू (जयपुर) और चिकल्टी (डूंगरपुर) : 9-9 सेमी
- किशनगंज (बारां) और भूंगड़ा (बांसवाड़ा) : 9 और 8 सेमी
- धरियावद (प्रतापगढ़), बागीदौरा (बांसवाड़ा), झालरापाटन व गंगधार (झालावाड़), आबू रोड (सिरोही), तालेड़ा (बूंदी), डिगोद (कोटा), सांभर (जयपुर) : 4–5 सेमी
- साराड़ा व कोटड़ा (उदयपुर), सावर (अजमेर), प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), बड़ेर (चित्तौड़गढ़), सपोटरा (करौली), डग (झालावाड़), सलूम्बर (उदयपुर) : 3 सेमी
पश्चिमी राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार, जालोर जिले में सर्वाधिक 4 सेमी बारिश दर्ज की गई. वहीं, बाड़मेर जिले के सिन्दरी में 2 सेमी, जालोर जिले के रानीवाड़ा, आहोर, सांचौर, जसवंतपुरा और सायला में 1-1 सेमी, जबकि गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील में भी 1 सेमी वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा कुछ स्थानों पर 1 सेमी से भी कम बारिश रिकॉर्ड हुई. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है.
- जालोर : रानीवाड़ा, आहोर, सांचौर, जसवंतपुरा, सायला में 1–1 सेमी; कुल 4 सेमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज
- बाड़मेर : सिन्दरी में 2 सेमी
- गंगानगर : गंगानगर तहसील में 1 सेमी