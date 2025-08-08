Essay Contest 2025

बारिश को लेकर मौसम विभाग का नया अपडेट, अगले दो हफ्ते रहेगी मेघ की मेहरबानी - RAJASTHAN WEATHER UPDATE

जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक 8 से 14 अगस्त तक अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम रहने का पूर्वानुमान है.

Two week forecast regarding rain
बारिश को लेकर दो हफ्ते का पूर्वानुमान (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 7:13 PM IST

जयपुर: मौसम विभाग, जयपुर केंद्र ने राजस्थान में आगामी दो सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. 8 अगस्त को जारी प्रमुख मौसमी परिस्थितियों के अनुसार, मानसून ट्रफ फिलहाल फिरोजपुर, चंडीगढ़ होते हुए हिमालय की तराई तक सक्रिय है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवात बना हुआ है. वहीं, पश्चिमी विक्षोभ पंजाब और उसके आसपास 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है, जिसका असर मध्य क्षोभमंडल स्तर तक दिखाई दे रहा है. विभाग के अनुसार अगले दो हफ्ते में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में कमी, पूर्वी हिस्सों में बढ़ोतरी: पूर्वानुमान के अनुसार, 8 से 14 अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है, जबकि उत्तर-पूर्वी भागों में 9 अगस्त से बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. राज्य में व्यापक स्तर पर भारी बारिश की संभावना अगले 4-5 दिनों तक कम है. इस सप्ताह बारिश सामान्य से कम रह सकती है. दूसरे सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने की उम्मीद है. दक्षिणी राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज हो सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी. तापमान के मोर्चे पर, 8 से 21 अगस्त के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री अधिक रह सकता है, हालांकि दूसरे सप्ताह में यह सामान्य के करीब हो सकता है.

पश्चिमी-पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के आसार: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 1-2 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के बाद 8 अगस्त से कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है. पूर्वी राजस्थान में अगले 1-2 दिन छुटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी. 8 अगस्त से कुछ हिस्सों में बारिश में बढ़ोतरी की संभावना है. 11-12 अगस्त को भरतपुर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.

पिछले सप्ताह की बारिश का हाल: गत 1 से 7 अगस्त के बीच राज्य में औसत से 52% कम बारिश दर्ज की गई. इस अवधि में केवल 18.9 मिमी वर्षा हुई, जबकि सामान्य औसत 39.4 मिमी है. पूर्वी राजस्थान में बारिश 68 फीसदी कम और पश्चिमी राजस्थान में 24 प्रतिशत कम रही. सर्वाधिक 20.0 मिमी वर्षा रारह (भरतपुर) में दर्ज हुई, जबकि श्रीगंगानगर का तापमान 38.2 सेल्सियस और सिरोही का न्यूनतम तापमान 20.6 सेल्सियस दर्ज हुआ. हालांकि, 1 जून से 7 अगस्त के बीच राजस्थान में औसतन 433.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 69 प्रतिशत अधिक है. पूर्वी राजस्थान में यह बढ़ोतरी 69 फीसदी और पश्चिमी राजस्थान में 70 प्रतिशत रही. श्रीगंगानगर में 193 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि धौलपुर, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में भी सामान्य से कहीं अधिक बारिश हुई.

बीसलपुर बांध से पानी की निकासी: बीसलपुर बांध में पानी की आवक घटने के बाद वर्तमान में डाउनस्ट्रीम में 1503 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. पिछले चार दिनों से यह निकासी जारी है. बांध का गेट नंबर 9 खोलकर 0.25 मीटर पानी छोड़ा जा रहा है. बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई 2.90 मीटर है, जबकि इस मानसून सीजन में अब तक 790 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है.

पढ़ें: रक्षाबंधन पर इन इलाकों में बारिश के आसार, मौसम में तब्दीली पर आया बड़ा अपडेट - RAJASTHAN WEATHER REPORT

पढ़ें: हाड़ौती में किसानों पर दोहरी मार! पहले कम बुवाई हुई, अब बारिश से 15 फीसदी फसल खराब - HEAVY RAIN IN HADOTI

पढ़ें: पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, मानसून पर IMD का आया ताजा अपडेट, CM बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा - RAIN ALERT

