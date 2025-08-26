जयपुर : राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और बीते 24 घंटे में प्रदेशभर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं-कहीं भारी बरसात दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने मंगलवार को 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें जालोर, सिरोही और उदयपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू और अलवर जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सर्वाधिक वर्षा राजसमंद जिले के देवगढ़ में 80 मिमी दर्ज की गई. वहीं, जैसलमेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस और सिरोही में न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश : पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया. मौसम विभाग के मुताबिक देवगढ़ (राजसमंद) में 8 सेमी, माउंट आबू (सिरोही) में 7 सेमी, बिजौलिया (भीलवाड़ा), नीमकाठाना (सीकर) और डूंगला (चित्तौड़गढ़) में 6-6 सेमी, डूंगरपुर तहसील, रायपुर (भीलवाड़ा), निमाना (अलवर), बनपुरा (बांसवाड़ा), श्रीमाधोपुर (सीकर) और महवा (दौसा) में 3 से 4 सेमी बारिश हुई. इसके अलावा दौसा, कुंभलगढ़ (राजसमंद), चौमूं (जयपुर), अलवर, टाटगढ़ (अजमेर) और झुंझुनू जिले के विभिन्न इलाकों में भी 3 सेमी वर्षा दर्ज की गई.

पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई. पाली, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन और राजगढ़/सादुलपुर (चूरू) में 5 सेमी, देसूरी (पाली) में 4 सेमी, सोजत (पाली), सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) में 3 सेमी, जालोर, पीलीबंगा (हनुमानगढ़), बिलाड़ा (जोधपुर), भादरा (हनुमानगढ़), परबतसर (नागौर) में 2 सेमी, बाली, सुमेरपुर, मकड़ाना, रोहत, आहोर, गिड़ा सहित अन्य स्थानों पर 1 सेमी तक बारिश दर्ज की गई.

स्कूलों की छुट्टी और परीक्षाएं स्थगित : भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की है. जयपुर, अलवर, दौसा, नागौर, उदयपुर ग्रामीण, डीडवाना-कुचामन, टोंक और बूंदी में मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे. इसके साथ ही कोटा यूनिवर्सिटी ने 26 अगस्त को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, वर्तमान में मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डालटनगंज और जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है. इसी कारण 27 अगस्त तक राज्यभर में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. अगले 2 से 3 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है.

कोटा और सीकर में हालात : कोटा जिले में भारी बारिश की आशंका के बीच राहत की बात यह रही कि कई इलाकों में कम बारिश हुई. वहीं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सीकर में तेज बरसात से नदी-नालों में उफान आ गया. सीकर जिले में बारिश के बाद नानी बांध टूट गया, जिससे पानी जयपुर-बीकानेर राजमार्ग पर फैल गया और यातायात अवरुद्ध हो गया. लगातार हो रही बारिश से हादसों की खबरें भी सामने आईं. कोटपूतली-बहरोड़ जिले के माधोसिंहपुरा गांव में 5 साल के मासूम की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. सिरोही जिले में जाखर नवी में कार बारिश के तेज बहाव में बह गई. हालांकि, स्थानीय लोगों ने क्रेन की मदद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जयपुर जिले के फागी और चाकसू में बचाव कार्य जारी है.