जयपुर: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने एक बार फिर प्रदेश के मौसम के मिजाज में तब्दीली को लेकर अपडेट दिया है. विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक रक्षाबंधन वाले दिन 9 अगस्त को उत्तर-पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. 9 तारीख से लेकर 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है.

आगामी एक सप्ताह राज्य में सामान्य से कम बारिश होने के आसार बन रहे हैं, जबकि अगस्त के दूसरे हफ्ते में यानी 15 अगस्त से 21 अगस्त के दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक और बाकी के हिस्सों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है. विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस समय अवधि में पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है. हालांकि, उत्तर-पश्चिमी भागों में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना दिख रही है. राज्यके पूर्वी भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है.

पढ़ें : राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिर धीमी, 7 अगस्त से इन पांच जिलों पर होगा मेहरबान, बीसलपुर बांध ने बनाया एतिहासिक रिकॉर्ड - MONSOON UPDATE

राखी पर इन इलाकों में अलर्ट : मानसून के फिर से एक्टिव होने के आसार के बीच शुक्रवार 8 अगस्त को मौसम विभाग ने राज्य के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं पर बारिश होने की संभावना जताई है. जबकि रक्षा बंधन वाले दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के एक दर्जन जिलों में चेतावनी जारी की है. पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों में अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ के अलावा सीकर और झुंझुनू में जिले मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना रहेगी. इन इलाकों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. 10 तारीख को राज्य के 8 जिलों में चेतावनी जारी की गई है.

पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल शुष्क मौसम : पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में अगले 48 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. हालांकि, 9 तारीख को चूरू में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट रहेगा. शुक्रवार 8 अगस्त से कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. 8 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है. राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन भारी बारिश की संभावना काफी कम है.