राजस्थान में अगले 6 दिन बारिश के आसार, आज 19 जिलों में येलो अलर्ट, जानिए अपडेट

अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान है. बुधवार को 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है.

Rain-soaked roads and drenched effigies of Ravana in Jaipur
जयपुर में बारिश से लबालब सड़कें और रावण के भीगते पुतले (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 10:24 AM IST

जयपुर: प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जयपुर केंद्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर वेदर सिस्टम सक्रिय है. इसके चलते शेखावाटी, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश दर्ज की जा सकती है. खासकर शेखावाटी क्षेत्र और आसपास में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना भी है.

फिर आएगा पश्चिमी विक्षोभ: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के बाद प्रदेश में 5 से 8 तारीख के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है. इसके प्रभाव से राज्य में 6 से 8 अक्टूबर के दौरान बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. दरअसल, कच्छ क्षेत्र पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना है. वायुमंडल के निचले स्तरों में ट्रफ लाइन उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर सक्रिय है. इस वजह से मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिन कुछ भागों में जारी रहने की संभावना है.

जयपुर में झमाझम, धौलपुर में खेतों में भरा पानी (ETV Bharat Jaipur)

बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम: मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है. इसके असर से प्रदेश में 5 से 8 अक्टूबर के बीच बारिश की गतिविधियां फिर तेज होने की संभावना है. विभाग के मुताबिक कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और संभाग के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा, जबकि जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश की संभावना है. 2 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश, पश्चिम में कहीं-कहीं बूंदाबांदी की संभावना है.

5 से 8 अक्टूबर के बीच फिर बारिश: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वानुमान के मुताबिक, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में 3 अक्टूबर तक कहीं-कहीं वर्षा दर्ज होने की संभावना है. जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी 1 और 2 अक्टूबर को हल्की बरसात के आसार हैं. मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके प्रभाव से 5 से 8 अक्टूबर के बीच राज्य में एक बार फिर बारिश हो सकती है. इससे किसानों की गतिविधियों पर असर पड़ने और फसलों को नमी मिलने की संभावना है.

Road condition during rain
बारिश में सड़क के हाल (ETV Bharat Jaipur)

आज 19 जिलों में अलर्ट: मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अजमेर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, राजसमंद, सलूंबर , सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बरसात की संभावना है . पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा, बाड़मेर , जैसलमेर, जालौर,जोधपुर और पाली में मेघगर्जना और वज्रपात के साथ बारिश होगी. मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश और बादलों की आवाजाही रहेगी. इस दौरान दो दर्जन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

राजधानी हुई पानी पानी: इससे पहले मंगलवार को बारिश के बाद राजधानी जयपुर के हाल फिर बदतर नजर आए. सड़कों पर पानी भरा था तो टूटे रास्तों पर दुपहिया चालकों से लेकर फोर व्हीलर ड्राइवर को भी भारी परेशानी हुई. ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार के बीच आलम यह था कि 2 से 4 किमी दूरी तय करने में आधे से 1 घंटे का समय लग रहा था. जयपुर के कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी रही. मुहाना मंडी इलाके के केसर चौराहा पर सड़क धंसने से ट्रक से लेकर छोटे वाहन गड्डों के बीच फंस गए.

Vehicle stuck in a sunken road at Kesar Square in Jaipur
जयपुर में केसर चौराहे पर धंसी सड़क में फंसा वाहन (ETV Bharat Jaipur)

जलने से पहले धुल गए रावण: जयपुर में दशहरे की तैयारी में सड़क किनारे पर सजी रावण के पुतलों की मंडियां बारिश से प्रभावित नजर आई. स्थिति यह रही की सड़क किनारे बिकने को तैयार खड़े पुतले बारिश में भीग गए और गरीब मजदूर वर्ग की मेहनत पर पानी फिर गया. बारिश ने मजदूरों की परेशानी को बढ़ा दी और तैयार खड़े पुतले खराब हो गए.

किसानों और आमजन को अलर्ट: मौसम विभाग ने किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को सलाह दी कि वे मौसम के ताजा अपडेट पर ध्यान दें और बारिश के दौरान सावधानी बरतें. साथ ही आने वाले दिनों में दोबारा सक्रिय होने वाले मौसम तंत्र से खेतों और फसलों पर असर पड़ सकता है.

Water filled in the fields in Dhaulpur
धौलपुर में खेतों में भरा पानी (ETV Bharat Dholpur)

धौलपुर में डूबी फसलें: इस बीच, विदा होता मानूसन धौलपुर में जमकर बरसा. जिले के करीब 80% किसान सरसों फसल की बुवाई कर चुके हैं. किसानों ने बताया कि खरीफ की फसल बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का मूंग,मूंगफली और गन्ना बुरी तरह से बर्बाद हो गए. उम्मीद रबी की सरसों, आलू, गेहूं, चना मटर, जौ आदि पर लगी है, लेकिन बारिश ने सरसों की फसल खराब कर दी. किसान विनीत कुमार शर्मा ने बताया कि शारदीय नवरात्र के शुरू से सरसों की बुवाई कर दी. फसल खेतों में अंकुरित हो चुकी है, लेकिन बारिश ने नुकसान कर दिया. एक बीघा सरसों फसल की बुवाई में 4000 से 5000 रुपए लागत आती है. खरीफ फसल बर्बाद होने के बावजूद प्रशासन ने सर्वे नहीं कराया. रबी की सरसों फसल भी चौपट हो चुकी है. नायब तहसीलदार नाहर सिंह ने बताया कि इलाके में जोरदार बारिश हुई है. राजस्व विभाग की टीम फसल बर्बादी का सर्वे करेगी. किसानों को हर संभव रहा दी जाएगी. इस बीच, तिलहन, दलहन, ग्वार की कटाई चल रही है. फसलें खेतों में पड़ी थी, लेकिन मंगलवार दोपहर बाद बारिश ने बर्बाद कर दिया.

