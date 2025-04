ETV Bharat / state

पश्चिमी विक्षोभ होगा डी एक्टिवेट, IMD ने बताया फिर से बढ़ेगा प्रदेश का तापमान - WEATHER ALERT IN RAJASTHAN

जयपुर मौसम भवन ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 11, 2025 at 9:31 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 10:31 AM IST 3 Min Read

जयपुर. प्रदेश में जारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद अब फिर से तापमान में इजाफा होने के संकेत है. मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक 13 अप्रैल से तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है. सोमवार 14 अप्रैल और मंगलवार 15 अप्रैल से दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी होगी और यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. इसके साथ ही प्रदेश में हीटवेव का नया स्पेल भी शुरू हो जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज 20 जिलों में आंधी-अंधड़ के साथ बारिश की संभावना है. वहीं, 12 अप्रैल को प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इसके अलावा 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. आज और कल प्रभावी रहेगा पश्चिमी विक्षोभ : राजस्थान के मौसम के ताजा अपडेट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ भागों में अगले 48 घंटों में तेज मेघ गर्जन के साथ ही आंधी और बारिश की संभावना है. इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की भी संभावना है. इस विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर 11 और 12 अप्रैल को होने के आसार हैं. 11 अप्रैल को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में तेज आंधी (40-50Kmph) और बारिश की प्रबल संभावना है. इसे भी पढ़ें: पश्चिमी विक्षोभ से बदला राजस्थान के मौसम का मिजाज, जानें आज किन इलाकों में होगी बारिश 12 अप्रैल को उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में तेज अंधड़ (40-50 Kmph) के साथ ही हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. 13 अप्रैल से ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है. 14 और 15 अप्रैल से दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में फिर से अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज होने के साथ ही हीटवेव का नया स्पेल शुरू होने की प्रबल संभावना है. आज इन जिलों में अलर्ट : गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनूं, पाली, राजसमंद, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंद और भीलवाड़ा.

कल शनिवार को इन जिलों में अलर्ट : झुंझुनूं, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा. येलो अलर्ट: बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा. इसे भी पढ़ें: राजस्थान में गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट, बाड़मेर में टूटा रिकॉर्ड गुरुवार को यह रहा मौसम का हाल : राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. राज्य में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से अति उष्ण लहर दर्ज की गई और अनेक स्थानों पर उष्ण लहर दर्ज की गई है. राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर तथा डबोक में 43.1 डिग्री सेल्सियस औसत से 8.3 तथा 5.5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया. ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहा.

