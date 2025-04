ETV Bharat / state

राजस्थान में गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट, बाड़मेर में टूटा रिकॉर्ड - RAJASTHAN WEATHER UPDATE

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ( फोटो ईटीवी भारत )

Published : April 7, 2025 at 9:18 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 10:07 AM IST

जयपुर. प्रदेश में गर्मी ने अप्रैल की शुरुआत में ही अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है. आगामी 3-4 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.8 डिग्री अधिक है. इससे पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड 3 अप्रैल 1998 को 45.2 डिग्री दर्ज किया गया था. इसके अलावा जालौर में भी सीजन का सबसे गर्म दिन रविवार को रहा, जब जिले का पारा 42 डिग्री दर्ज हुआ. बीते साल की तुलना में इस बार 6 अप्रैल को पारा 3.9 डिग्री अधिक दर्ज किया गया, तेज गर्म हवाओं और चढ़ते पारे ने दिनभर लोगों को बेहाल किया और रात का तापमान भी 5.4 डिग्री उछल गया. कई जिलों में हीटवेव का कहर : मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 3 से 4 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है. विभाग ने बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है. इसके अलावा 7 से 9 अप्रैल के दौरान बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में हीटवेव की स्थिति बने रहने की आशंका जताई गई है. जोधपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में तीव्र हीटवेव का असर भी देखा जा सकता है. बाड़मेर में टूटा रिकॉर्ड (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

इसे भी पढ़ें: प्रचंड प्रहार : बाड़मेर में टूटा 27 सालों का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 45.6 डिग्री के पार जिला तापमान (अधिकतम) बाड़मेर 45.6 डिग्री सेल्सियस (+6.8) जैसलमेर 45.0 डिग्री सेल्सियस (+3.7) बीकानेर 43.3 डिग्री सेल्सियस (+6.4) चित्तौड़गढ़ 43.2 डिग्री सेल्सियस (+6) जोधपुर 43.0 डिग्री सेल्सियस (+5.6) चूरू 42.4 डिग्री सेल्सियस (+3.9) कोटा 42.4 डिग्री सेल्सियस (+2.0) जालौर 42.0 डिग्री सेल्सियस (+3.9) गंगानगर 41.7 डिग्री सेल्सियस (+2.5) लूणकरणसर 41.6 डिग्री सेल्सियस (+4.4) भीलवाड़ा 41.6 डिग्री सेल्सियस ( +5) राजधानी में दिन-रात का पारा सामान्य से ऊपर : 6 अप्रैल को प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. राज्य में 22 जिले ऐसे थे, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा. भारतीय मौसम विभाग जयपुर केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर में अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2.8 डिग्री ज्यादा है. जयपुर में अगले 24 घंटों के लिए अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है. सूनी पड़ी सड़क (फोटो ईटीवी भारत) 10-11 अप्रैल से राहत की उम्मीद : गर्मी से राहत की खबर यह है कि 10-11 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके असर से राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, आंधी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इसके साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी देखने को मिल सकती है.

