राजस्थान विधानसभा: मानसून सत्र के आखिरी दिन दो विधेयक ध्वनिमत से पारित, विपक्ष का वॉक आउट

राजस्थान भू जल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण 2025 और राजस्थान भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक-2025 विधानसभा में पारित किया गया है.

राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन बुधवार को राजस्थान भू जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2025 और राजस्थान भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2025 पारित कर दिया गया. इस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सदन में राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक सदन में पेश किया. इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इसके बाद सदन में राजस्थान भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2025 रखा गया. इस पर सत्तापक्ष एवं निर्दलीय विधायकों ने अपने विचार रखे.

विधानसभा में बुधवार को किशनगंज विधायक ललित मीणा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मुद्दा उठाते हुए बारां डीएफओ अनिल यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. इसके जवाब में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने सदन को भरोसा दिलाया कि बारां डीएफओ अनिल यादव को आज ही निलंबित करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने जवाब में कहा, डीएफओ को 4 अगस्त को भ्रष्टाचार के आरोपों में एपीओ किया गया. उन्होंने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण से स्थगन आदेश के बाद 21 अगस्त को दुबारा ज्वाइन किया है.

आक्या ने उठाया फोन टैपिंग का मुद्दा: सदन में चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने पूर्ववर्ती सरकार पर फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर ध्यानाकर्षण के माध्यम से मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के सदस्य निजता की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में मंत्रियों के फोन टैप किए गए. इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने कई बार गंभीर आरोप लगाए हैं.

निर्दलीय विधायक भी नेपाल में फंसी: सदन में स्पीकर प्रो. वासुदेव देवनानी ने कहा कि उन्हें पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए जानकारी मिली है कि राजस्थान के अलग-अलग इलाकों से नेपाल गए लोग वहां के हालात में फंस गए हैं. उन्होंने बताया कि निर्दलीय विधायक डॉ. ऋतु बनावत भी नेपाल गईं हुई थी, जो वहां फंस गई हैं. उन्होंने सदन में मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि नेपाल में फंसे राजस्थान के लोगों को जल्द से जल्द सकुशल वापस लाया जाए.

