राजस्थान विधानसभा: मानसून सत्र के आखिरी दिन दो विधेयक ध्वनिमत से पारित, विपक्ष का वॉक आउट

राजस्थान विधानसभा ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 10, 2025 at 6:31 PM IST 2 Min Read

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन बुधवार को राजस्थान भू जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2025 और राजस्थान भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2025 पारित कर दिया गया. इस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सदन में राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक सदन में पेश किया. इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इसके बाद सदन में राजस्थान भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2025 रखा गया. इस पर सत्तापक्ष एवं निर्दलीय विधायकों ने अपने विचार रखे. विधानसभा में बुधवार को किशनगंज विधायक ललित मीणा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मुद्दा उठाते हुए बारां डीएफओ अनिल यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. इसके जवाब में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने सदन को भरोसा दिलाया कि बारां डीएफओ अनिल यादव को आज ही निलंबित करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने जवाब में कहा, डीएफओ को 4 अगस्त को भ्रष्टाचार के आरोपों में एपीओ किया गया. उन्होंने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण से स्थगन आदेश के बाद 21 अगस्त को दुबारा ज्वाइन किया है. पढ़ें: सदन में विपक्ष के हंगामे पर बोले मुख्यमंत्री, धर्मांतरण बिल पास होने के दुख से उबर नहीं पा रहा विपक्ष