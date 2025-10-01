राजस्थान की बेटी कियाना ने किया कमाल, वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में जीता कांस्य पदक
उदयपुर की बेटी कियाना परिहार की बड़ी सफलता. कांस्य पदक जीतकर किया देश का नाम रोशन. जानिए पूरा मामला...
Published : October 1, 2025 at 8:05 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर की बेटी ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है. शतरंज खिलाड़ी कियाना परिहार ने वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अंडर-10 बालिका वर्ग में कांस्य पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया है. भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कियाना ने 11 राउंड में 8.5 अंक हासिल किए और उनका प्रदर्शन रेटिंग 1897 रही, जो उनके प्रारंभिक रेटिंग 1728 में शानदार उछाल है.
कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में कियाना ने मंगलवार रात पूरे 11 राउंड में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए क्रोएशिया की जोसिपा गैस्पारैक, कजाकिस्तान की सद्वोकसोवा सबीना और रौबदार मरियम, फिडे से वित्सियुक अलेक्सेंडर और ईमेल्यानोवा, यूएसए की कम ओलिविया को पराजित किया और 2 ड्रा खेल कर कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम गौरवान्वित किया है. कजाकिस्तान के अल्माटी में कांस्य पदक जीतना कियाना की शानदार करियर की एक और बड़ी उपलब्धि है और यह कियाना का 8वां अंतरराष्ट्रीय पदक है. कियाना ने 2023 में एशियन यूथ चेस चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था. वहीं, 2024 की नेशनल अंडर-9 बालिका वर्ग में चेस चैंपियन हैं.
2025 में भी शानदार सफर : कियाना ने अप्रैल, 2025 में विश्व कैडेट एवं यूथ ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो की ग्रीस में हुई थी, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं. कियाना एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर की कक्षा 5 की छात्रा हैं और उनका प्रशिक्षण कोच हेमल थांकी के मार्गदर्शन में होता है. कियाना के माता-पिता इस उपलब्धि से बहुत गौरवान्वित हैं और उसके प्रायोजक आभार व्यक्त करना चाहते हैं.
प्रारंभिक रैंक 18 से कांस्य पदक तक का सफर कियाना की मानसिक मजबूती और खेल के प्रति असाधारण समर्पण भावना को दर्शाता है. कियाना की इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन रेटिंग 1897 रही जो यह संकेत देती है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. कियाना का रैपिड, ब्लिट्ज और स्टैंडर्ड तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन उन्हें एक सक्षम खिलाड़ी बनाता है. सिर्फ 10 साल की उम्र में कियाना परिहार ने शतरंज की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनका समर्पण, निरंतरता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें भारत की सबसे श्रेष्ठ युवा शतरंज प्रतिभाओं में से एक बनाती है.