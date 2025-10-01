ETV Bharat / state

राजस्थान की बेटी कियाना ने किया कमाल, वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में जीता कांस्य पदक

कियाना परिहार ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर की बेटी ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है. शतरंज खिलाड़ी कियाना परिहार ने वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अंडर-10 बालिका वर्ग में कांस्य पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया है. भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कियाना ने 11 राउंड में 8.5 अंक हासिल किए और उनका प्रदर्शन रेटिंग 1897 रही, जो उनके प्रारंभिक रेटिंग 1728 में शानदार उछाल है. कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में कियाना ने मंगलवार रात पूरे 11 राउंड में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए क्रोएशिया की जोसिपा गैस्पारैक, कजाकिस्तान की सद्वोकसोवा सबीना और रौबदार मरियम, फिडे से वित्सियुक अलेक्सेंडर और ईमेल्यानोवा, यूएसए की कम ओलिविया को पराजित किया और 2 ड्रा खेल कर कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम गौरवान्वित किया है. कजाकिस्तान के अल्माटी में कांस्य पदक जीतना कियाना की शानदार करियर की एक और बड़ी उपलब्धि है और यह कियाना का 8वां अंतरराष्ट्रीय पदक है. कियाना ने 2023 में एशियन यूथ चेस चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था. वहीं, 2024 की नेशनल अंडर-9 बालिका वर्ग में चेस चैंपियन हैं.