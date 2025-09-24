ETV Bharat / state

जिस्म हारा, हौसला नहीं: मालाखेड़ा का बेटा सुनील साहू बना इंटरनेशनल पैरा चैंपियन, जानें संघर्ष की पूरी दास्तां...

राजस्थान दिव्यांग पैरा एथलीट सुनील साहू ने विपरीत हालातों में हिम्मत नहीं हारी. सुनील ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया.

September 24, 2025

नूंह: नूंह जिले के पुन्हाना में रामलीला के मंच पर राजस्थान के मालाखेड़ा के सुनील साहू को आमंत्रित किया गया. साथ ही उनको सम्मानित किया गया. सुनील साहू आज भारत के प्रेरणादायक पैरा एथलीट्स में गिने जाते हैं. हालांकि इनकी सफलता की राह संघर्ष से भरी हुई थी. आईए आपको हम सुनील साहू के संघर्ष से सफलता की कहानी बताते हैं...

दोनो हाथ हो गए क्षतिग्रस्त: दरअसल, मालाखेड़ा (अलवर) निवासी सुनील कुमार साहू की जिंदगी एक आम किसान परिवार से शुरू हुई, लेकिन आज वे भारत के प्रेरणादायक पैरा एथलीट्स में गिने जाते हैं. सुनील के पिता गर्मी के मौसम में आइसक्रीम फैक्ट्री चलाते थे और सर्दी के सीजन में रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालते थे. सुनील 6 भाई-बहन थे. साल 2012 में सबसे बड़े भाई के देहांत के बाद एक हादसे ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी. फैक्ट्री में रिसीवर ब्लास्ट हुआ और सुनील के दोनों हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

मालाखेड़ा का बेटा सुनील साहू बना इंटरनेशनल पैरा चैंपियन (ETV Bharat)

अचानक हुई पिता और बहन की मौत: सुनील का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उनके माता-पिता ने हार नहीं मानी. जयपुर के एसएमएस अस्पताल और बाद में Apex हॉस्पिटल में लंबी उपचार प्रक्रिया के बाद सुनील जब घर लौटे तो उनके हाथ नहीं थे. हर दिन होने वाले साधारण काम करना भी सुनील के लिए मुश्किल हो रहा था. इस बीच सुनील के पिता का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा और उनकी मौत हो गई. कुछ दिनों बाद बड़ी बहन का भी देहांत हो गया. फिर क्या था उनकी फैक्ट्री बंद हो गई और परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा.

मां ने दी सीख: इतनी मुश्किलों के बावजूद सुनील ने हिम्मत नहीं छोड़ा. इस बीच सुनील की मां ने उनसे कहा कि, "अगर बड़ा बनना है तो पहले छोटा बनना सीखो"...मां की दी गई सीख ने सुनील को नई दिशा दिखाई. आर्थिक तंगी झेल रहे परिवार का भरण-पोषण करते के लिए सुनील की मा ने झाड़ू-पोंछा, मजदूरी का काम करके बेटे को फिर उठाने का प्रण लिया.

पैरा ओलंपिक का किया रूख: इधर, सुनील ने भी हार नहीं मानी. उन्होंने पैरा ओलिंपिक के लिए तैयारी करने की ठानी. सुनील को कोच अजीत सिंह राठौड़ ने नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया. सुनील ने इस बीच पढ़ाई फिर से शुरू की. 12वीं पास किए, बीएसटीसी किया. दिन में प्रशिक्षण, रात में पढ़ाई. अपनी मां और छोटे भाई अनिल की मदद से सुनील खेल और जीवन के दायित्वों में संतुलन बनाते रहे.

असफलताओं से नहीं मानी हार: साल 2018 में सुनील ने जिला स्तर पर पहला गोल्ड मेडल जीता. राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल हुए. प्रतियोगिता के दौरान चोटों, असफलताओं के बावजूद सुनील ने हार नहीं मानी. पिछले 3–4 वर्षों में उन्होंने 18 पदक जीते, जिनमें 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं.

सुनील की उपलब्धियां: सुनील ने ओडिशा में 100 मीटर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया. खेलो इंडिया पैरा गेम्स (दिल्ली) में 100 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया.राजस्थान स्टेट गेम्स, नेशनल गेम्स आदि में विभिन्न पदक अपने नाम किए. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Long Jump में सिल्वर पदक जीत कर भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया.

कई नेताओं ने किया सम्मानित:उनकी सफलता और प्रेरणा से प्रभावित होकर कई केंद्रीय और राज्य नेताओं ने भी सुनील के सम्मानित किया. जैसे मेजर ध्यानचंद समर्पण अवार्ड (2024), भारत गौरव अवार्ड (2024), स्वर्ण भारत अवार्ड (2025) आदि से नेताओं ने सुनील को सम्मानित किया. वहीं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अन्य राजनीतिक हस्तियों ने ट्विटर और सार्वजनिक मंचों पर उन्हें बधाई दी.

सुनील साहू का युवाओं को संदेश: अपने संघर्ष भरे जीवन में चुनौतियों के बीच सुनील ने कभी हार नहीं मानी. सुनील ने युवाओं को खास संदेश दिया. सुनिल ने कहा कि, "सपना कभी मत छोड़ो. सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी. आत्मविश्वास, समर्पण और धैर्य- यही मेरी जीत की असली कुंजी रही.”

बता दें कि सुनील के संघर्ष की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है. साथ ही ये मैसेज देती है कि चाहे शारीरिक बाधाएं कितनी भी हों, हौसला और मेहनत से मंजिल पाई जा सकती है.

