एसआई भर्ती : अब तक 56 प्रोबेशनर थानेदार गिरफ्तार, 25वीं रैंक लाने वाला चढ़ा SOG के हत्थे

एसआई भर्ती : अब तक 56 प्रोबेशनर थानेदार गिरफ्तार, 25वीं रैंक लाने वाला चढ़ा SOG के हत्थे
आरोपी कैलाश कुमार जांगू चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन में था तैनात. पूछताछ में जुटे अधिकारी. जानिए पूरा मामला...
Published : September 19, 2025 at 11:31 PM IST
जयपुर: सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी का एक्शन जारी है. अब एसओजी ने एक और प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार किया है. उसने दोनों पारियों में लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी और 25वीं रैंक हासिल की. आरोपी एसआई फिलहाल चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन में तैनात था. उसे गिरफ्तार कर एसओजी के अधिकारी पूछताछ में जुटे हैं.
एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में कैलाश कुमार जांगू निवासी सुरावा (जालौर) को गिरफ्तार किया गया है. इस पूरे मामले में अब तक 56 ट्रेनी एसआई सहित कुल 127 आरोपी एसओजी के हत्थे चढ़ चुके हैं.
एसओजी ने दोबारा परीक्षा ली तो कम आए नंबर : उन्होंने बताया कि राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर से कैलाश कुमार के प्राप्तांकों का विवरण हासिल किया गया. जिसमें कैलाश उसके हिंदी विषय में 180.94 और सामान्य ज्ञान विषय में 167.89 अंक आए. उसने कुल 348.83 अंक के साथ मेरिट में 25वीं रैंक हासिल की थी. राजस्थान पुलिस अकादमी में हुई दुबारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों और पहले आए नंबरों में काफी अंतर पाया गया.
लीक पेपर पढ़कर दी दोनों पारियों की परीक्षा : अनुसंधान में सामने आया कि कैलाश कुमार ने पेपर लीक गिरोह से सॉल्वड पेपर हासिल किया और प्रश्नोत्तर पढ़कर दोनों पारियों की लिखित परीक्षा दी. उसने गड़बड़ी कर परीक्षा पास की. जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि आरोपी वर्तमान में पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ में प्रोबेशनर एसआई है. उससे पूछताछ और मामले में अनुसंधान जारी है. इस मामले में अब तक 56 प्रोबेशनर एसआई सहित 127 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.