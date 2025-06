ETV Bharat / state

अब नहीं करना पड़ेगा टाइमटेबल का इंतजार, जब अभ्यर्थी तैयार तब हो जाएगी परीक्षा - RAJASTHAN OPEN SCHOOL INITIATIVE

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 26, 2025 at 11:13 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 11:32 AM IST 2 Min Read

जयपुर : राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एक बड़ा इनोवेशन करते हुए ऑन डिमांड परीक्षा व्यवस्था शुरू कर रहा है. इसके तहत अब छात्रों को परीक्षा के लिए किसी खास तारीख का इंतजार नहीं करना होगा. जुलाई से जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में ये व्यवस्था लागू हो रही है, जहां छात्र हर महीने अपनी सुविधा से परीक्षा दे सकेंगे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इस नई प्रणाली के तहत छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे और आवश्यक तैयारी के बाद उसी अनुरूप परीक्षा दे सकेंगे. खास बात ये है कि भले ही केवल 10 छात्र परीक्षा देने के लिए आवेदन करें, फिर भी बोर्ड उनकी परीक्षा आयोजित करेगा. इसके लिए एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जो परीक्षा की प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाएगा.

