राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाले राख में मिल चुके हैं - राधामोहन दास अग्रवाल

राधा मोहन दास अग्रवाल ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 11, 2025 at 2:37 PM IST 4 Min Read

जयपुर : राजस्थान में सियासी बयानबाजी का पारा गर्म है. प्रदेश भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े का आयोजन होने जा रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार को जयपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में सेवा पखवाड़े की कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे राजस्थान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया. अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस एक ही एजेंडा है कि यहां राष्ट्र विरोधियों का समर्थन करें. राख से फिर खड़ी होने की बात करने वाली कांग्रेस समझ ले कि हम अब हम उसी राख से बर्तन मांजेंगे. राधामोहन दास ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कहा कि अब तो राहुल गांधी को अपनी ही कांग्रेस में वोट चोर ढूंढना पड़ेगा. विधानसभा में कैमरों के जरिये हो रही जासूसी के आरोपों पर कहा कि आखिर ऐसा क्या है जिसे कांग्रेस छुपा रही है, आखिर क्यों डर रही है कांग्रेस ? राष्ट्र विरोधी कांग्रेस : प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि भाजपा का एक ही एजेंडा है, वह देश. हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है देश हित मे काम करना. जो देश का नुकसान करेगा उसका हम विरोध करेंगे. जबकि कांग्रेस का भी एक ही झंडा है जो देश हितों के विरुद्ध होगा उसका वो समर्थन करेंगे. अग्रवाल ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी दल है और एक राष्ट्रीय दल का एजेंडा स्पष्ट होता है. हम भारत के हितों के लिए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, राष्ट्र विरोधी आतंकवाद का समर्थन में काम करने वाले लोग हैं. ये उनका अपना एजेंडा है. राधामोहन दास ने कहा कि हमारे लिए भारत के हित और भारत के नागरिकों के सिवाय कुछ नहीं है. यह तो देश का 140 करोड़ नागरिक जानते हैं. राजस्थान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)