RSSB : नवंबर के पहले सप्ताह में होंगी दो बड़ी भर्ती परीक्षाएं, देखिए शेड्यूल

पात्रता और फोटो पहचान पत्र से जुड़ी सावधानियां : बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हों. साथ ही, यदि किसी अभ्यर्थी के पहचान पत्र में लगी फोटो तीन वर्ष या उससे ज्यादा पुरानी है, तो उसे तुरंत अपडेट कराया जाए, ताकि परीक्षा दिवस पर प्रवेश पत्र में छपी फोटो और मूल पहचान पत्र की फोटो का मिलान सुचारु रूप से किया जा सके. पहचान पत्र, प्रवेश पत्र और चेहरे की फोटो का मिलान अनिवार्य होगा, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के 850 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 (रविवार) को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा. वहीं, परिचालक (कंडक्टर) के 500 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 6 नवंबर 2025 (गुरुवार) को आयोजित होगी. इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है. दोनों परीक्षाएं राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक ही पारी में आयोजित की जाएगी.

जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा-2025 और परिचालक (कंडक्टर) सीधी भर्ती परीक्षा-2024 की तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. दोनों परीक्षाएं नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएंगी. बोर्ड सचिव डॉ. बीसी बधाल की ओर से जारी विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों को पात्रता, ओएमआर शीट भरने की प्रक्रिया, नकल विरोधी प्रावधानों और ड्रेस कोड से जुड़ी गाइडलाइन भी दी गई है.

ड्रेस कोड और परीक्षा केंद्र पर सावधानियां : अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट होने वाले ड्रेस कोड नियमों की जानकारी रखनी होगी. ड्रेस कोड संबंधी निर्देश प्रवेश पत्र और विज्ञप्ति में भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे. अभ्यर्थियों को इन नियमों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी, ताकि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश में कोई बाधा न आए.

ओएमआर शीट भरने में न करें ये गलती : ओएमआर शीट में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाएंगे A, B, C, D (उत्तर से संबंधित) और E (इनमें से कोई नहीं). अभ्यर्थी को नीले बॉल पेन से केवल एक विकल्प को गहरा करना होगा. अभ्यर्थी कोई प्रश्न छोड़ना चाहते हैं तो E विकल्प गोले को गहरा करना अनिवार्य होगा. किसी प्रश्न के पांचों विकल्प खाली छोड़ दिए गए तो उस प्रश्न के अंकों का 1/3 भाग काट लिया जाएगा. किसी अभ्यर्थी के 10% से ज्यादा प्रश्न में कोई विकल्प नहीं भरा गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. प्रत्येक प्रश्न के गोले भरे गए हैं या नहीं, ये जांचने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा.

ई-प्रवेश पत्र की सूचना : बोर्ड सचिव बधाल ने बताया कि परीक्षाओं के लिए प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा. ईमेल या डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा. प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख बाद में अलग विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित की जाएगी. परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं. बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी अभ्यर्थी या व्यक्ति नकल, पेपर लीक या किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और संशोधन अधिनियम 2023 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के तहत 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा.