भर्ती परीक्षाओं के पेपर के बाद अब नहीं कर सकेंगे डिस्कशन, 19 सितंबर से नया नियम लागू

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है, अब परीक्षा पेपर होने के बाद कोई भी उस पर चर्चा नहीं कर सकेगा. यह नियम 19 सितंबर 2025 से लागू होगा. पहले परीक्षा समाप्त होने के बाद कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों द्वारा पेपर का एनालिसिस और डिस्कशन किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि 19 सितंबर से शुरू होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से यह नियम लागू किया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि कोई भी शिक्षक, कोचिंग संचालक या अन्य व्यक्ति पेपर का एनालिसिस या डिस्कशन नहीं कर सकेगा. नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई: परीक्षा के दौरान कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पेपर से जुड़ा डिस्कशन शेयर करता है, तो इसे परीक्षा में बाधा माना जाएगा. ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. आलोक राज ने कहा कि यदि कोई पेपर सॉल्व करना या एनालिसिस करना चाहता है तो वह 19 सितंबर से पहले या फिर 21 सितंबर के बाद ही कर सकता है.