21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थियों ने दी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, 15 दिन में जारी कर दी जाएगी आंसर की!
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हुई. 21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थियों ने दी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा.
Published : September 21, 2025 at 6:25 PM IST
जयपुर: प्रदेश की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हुई. छह पारियों में आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा में कुल 85.68 फीसदी उपस्थिति रही. वहीं, अब रविवार रात या सोमवार सुबह तक भर्ती परीक्षा में आए सभी प्रश्न पत्रों के सेट कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जहां से अभ्यर्थी अपना पेपर डाउनलोड कर सकेंगे.
कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि अब 15 दिन के अंदर आंसर की जारी कर दी जाएगी और यदि आंसर की में ऑब्जेक्शन कम आए, तो नवंबर में पदों की तुलना में दोगुनी अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में 24 लाख 71 हजार 66 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जो राजस्थान के इतिहास में अब तक हुई भर्ती परीक्षा में सर्वाधिक संख्या है. तीन दिन में 38 जिलों में आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा में कुल 21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया, जबकि 3 लाख 53 हजार 868 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.
परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर के एग्जाम पारदर्शिता के साथ हुए हैं. उन 1700 अभ्यर्थियों पर भी निगाहें रखी गईं, जिनकी फोटो और नाम दूसरे अभ्यर्थी के फोटो और नाम के साथ मैच हो रहे थे. हालांकि, कहीं से भी ऐसी सूचना नहीं आई कि किसी अभ्यर्थी ने दो बार परीक्षा दी हो.
वहीं, उन्होंने बताया कि अब सभी 38 जिलों से ओएमआर शीट को एकत्र कर सुरक्षित रखा जाएगा और रविवार रात तक या 22 सितंबर को सभी पेपर सेट ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे. जहां से अभ्यर्थी अपना पेपर डाउनलोड कर सकेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिश है कि 15 दिन में आंसर की जारी कर दी जाए और इस आंसर की पर जितने कम ऑब्जेक्शन आएंगे, उतना कम समय में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. फिर भी बोर्ड का प्रयास है कि नवंबर तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53 हजार 749 पदों की तुलना में दोगुना अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी कर दिए जाएं और इसके बाद उन्हें डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन के लिए आमंत्रित करेंगे.