21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थियों ने दी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, 15 दिन में जारी कर दी जाएगी आंसर की!

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा संपन्न ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 21, 2025 at 6:25 PM IST 2 Min Read

जयपुर: प्रदेश की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हुई. छह पारियों में आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा में कुल 85.68 फीसदी उपस्थिति रही. वहीं, अब रविवार रात या सोमवार सुबह तक भर्ती परीक्षा में आए सभी प्रश्न पत्रों के सेट कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जहां से अभ्यर्थी अपना पेपर डाउनलोड कर सकेंगे. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि अब 15 दिन के अंदर आंसर की जारी कर दी जाएगी और यदि आंसर की में ऑब्जेक्शन कम आए, तो नवंबर में पदों की तुलना में दोगुनी अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में 24 लाख 71 हजार 66 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जो राजस्थान के इतिहास में अब तक हुई भर्ती परीक्षा में सर्वाधिक संख्या है. तीन दिन में 38 जिलों में आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा में कुल 21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया, जबकि 3 लाख 53 हजार 868 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.