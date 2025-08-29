ETV Bharat / state

पेपर लीक माफिया भर रहा था ठेकेदार की गाड़ियों में डीजल, SOG ने ओडिशा से पकड़ा - SOG ACTION

एसआई, शिक्षक (ग्रेड-2) और प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामलों में वांछित था विनोद रेवाड़.

पेपर लीक मामलों में वांछित था विनोद रेवाड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 8:47 PM IST

जयपुर: सब इंस्पेक्टर, शिक्षक (ग्रेड-2) और प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामलों में जिस पेपर लीक माफिया की एसओजी को लंबे समय से तलाश थी. वह ओडिशा में अपनी पहचान छुपाकर ठेकेदार की गाड़ियों में डीजल भरने का काम कर रहा था. आखिरकार एसओजी की टीम ने उसे 1600 किलोमीटर दूर जाकर दबोच लिया. अब उसे कोर्ट में पेश कर 4 सितंबर तक रिमांड पर लिया गया है. उससे अब एसओजी के अधिकारी गहनता से पूछताछ में जुटे हैं. इस पूछताछ में पेपर लीक गिरोह से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है. एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि डूंगरी कलां (जयपुर ग्रामीण) निवासी विनोद रेवाड़ की एसओजी लंबे समय से तलाश में जुटी थी.

पेपर लीक के तीन मुकदमों में थी तलाश : वह एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित था. इसके साथ ही वरिष्ठ शिक्षक (ग्रेड-2) भर्ती को लेकर उदयपुर के बेकरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में भी वांछित था. इसके अलावा एसओजी थाना जयपुर में दर्ज व्याख्याता भर्ती के पेपर लीक से जुड़े एक मुकदमे में भी एसओजी को उसकी तलाश थी. उसके खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी था और एसओजी ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का ईनाम भी रखा था.

एसओजी कि टीमों ने जुटाई जानकारी : उन्होंने बताया कि विनोद रेवाड़ की गिरफ्तारी के लिए एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख के पर्यवेक्षण, एएसपी हरिप्रसाद सोमानी के निर्देशन में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था. इन टीमों ने मुखबिरों से जानकारी जुटाई और तकनीकी आधार पर आसूचना इकठ्ठा की. उसके ओडिशा में छुपे होने की जानकारी मिलने पर नयागढ़ जिले के दसपल्ला से पकड़ा गया है.

कोर्ट ने सौंपा 4 सितंबर तक रिमांड पर : जयपुर लाकर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर 4 सितंबर तक रिमांड पर लिया गया. उन्होंने बताया कि आरोपी रेलवे ब्रिज बनाने वाले ठेकेदार के पास वाहनों में डीजल भरने का काम कर रहा था, ताकि उसकी पहचान उजागर नहीं हो सके. उससे पूछताछ में एसआई भर्ती, शिक्षक (ग्रेड-2) भर्ती और व्याख्याता भर्ती के पेपर लीक मामलों में कई अहम जानकारी सामने आने की संभावना है.

RAJASTHAN PAPER LEAKPAPER LEAK ACCUSED ARRESTEDCRIME IN RAJASTHANएसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्दSOG ACTION

