जैसलमेर: राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोर्ट के आदेश और सरकार की स्थिति पर उठते सवालों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार के रुख पर सवाल उठाए और कहा कि अभ्यर्थियों को भ्रम की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए.

गहलोत ने कहा कि कोर्ट की तरफ से भर्ती रद्द होने की बात सामने आ रही है, लेकिन सरकार लगातार असमंजस में दिख रही है. “कभी सरकार कहती है परीक्षा रद्द होनी चाहिए, कभी कहती है नहीं होनी चाहिए. आखिर सरकार चाहती क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए.” उन्होंने आगे कहा कि दोषियों को सजा मिले इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन निर्दोष अभ्यर्थियों को बार-बार परेशान करना उचित नहीं है.

गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना (वीडियो ईटीवी भारत जैसलमेर)

गहलोत ने भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में पारदर्शिता दिखाई थी. “हमारे वक्त में जब रीट पेपर आउट हुआ था तो हमने समय रहते परीक्षा रद्द की और 33,000 की भर्ती को बढ़ाकर 50,000 कर दिया सबको नौकरी दी. लेकिन मौजूदा सरकार पिछले दो साल से देरी कर रही है और अब तक स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई है. यह सिर्फ क्रेडिट लेने की राजनीति है,” गहलोत ने कहा. इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस मसले पर टिप्पणी की थी. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन बाकी अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में डालना गलत है.

इसी बीच, शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसलमेर पहुंचे. दोनों दिग्गज नेताओं का जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवर और पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत और हुड्डा का अभिनंदन किया.

कांग्रेस नेताओं की इस मौजूदगी ने जैसलमेर में सियासी माहौल को और गरमा दिया.एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद दोनों नेता कुछ समय रुककर मोहनगढ़ के लिए रवाना हुए, जहां वे पूर्व सांसद स्वर्गीय कर्नल सोनाराम चौधरी की शोकसभा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके साथ ही वे परिजनों से मुलाकात कर संवेदना भी प्रकट करेंगे.