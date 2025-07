ETV Bharat / state

राजस्थान में बारिश से कई जिले प्रभावित, जयपुर से कोटा तक अलर्ट, बांधों के छलकने के आसार - RAJASTHAN RAINFALL

राजस्थान में भारी बारिश ( फोटो ईटीवी भारत )

Published : July 15, 2025

गौरतलब है कि नदी में पिछले साल का पानी अभी भी गहराई में मौजूद था, जिसके कारण इस साल प्रारंभिक वर्षा के बाद ही बहाव शुरू हो गया. हालांकि, नदी में बच्चों और युवाओं के मछली पकड़ने के लिए उतरने से दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है. पिछले साल मछली पकड़ने के दौरान नदी में एक युवक की मौत हो गई थी, तो पैर फिसलने से भी एक युवक डूब गया था. यही कारण है कि इस बार प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. बांधों के छलकने के आसार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) कोटा बैराज से छोड़ा 1.5 लाख क्यूसेक पानी : कोटा में भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं. कोटा बैराज से सोमवार शाम को 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. सोमवार शाम 5 बजे चंबल नदी का जलस्तर 123.80 मीटर था, जो आज सुबह तक 130 मीटर तक पहुंचने की संभावना है. खतरे का निशान 130.79 मीटर है. यदि चंबल का जलस्तर 130.50 गेज तक पहुंचता है, तो धौलपुर जिले में सरमथुरा क्षेत्र के झिरी के पनावती, हल्लू का पुरा, रूंध का पुरा, दुर्गसी, शंकरपुर, भगवत का पुरा, खिल्लाडांडा जैसे क्षेत्रों का संपर्क टूटने और प्रभावित होने की आशंका है. जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को नदी के बहाव क्षेत्र से दूर रहने की सख्त सलाह दी है. पार्वती बांध में भी पानी की आवक तेज : पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश के कारण बांध लगभग भरने की स्थिति में पहुंच गया है. बांध का गेज 222.70 मीटर तक पहुंच चुका है, जबकि इसकी कुल भराव क्षमता 223 मीटर है. पानी की आवक इस समय 104.32 क्यूसेक दर्ज की गई है. पार्वती और शेरनी नदियों के उफान पर होने से निचले इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है. सिंचाई विभाग अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. इसे भी पढ़ें: प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा: जर्जर औषधालय की छत गिरने से तीन किशोरों की दर्दनाक मौत टोंक के पीपलू में मासी बांध ओवरफ्लो : टोंक जिले में लगातार तेज बारिश के चलते पीपलू क्षेत्र का जोधपुरिया स्थित मासी बांध ओवरफ्लो हो गया है. 10 फीट भराव क्षमता वाले इस बांध पर करीब 1 फीट से ज्यादा ऊंचाई से पानी की चादर बह रही है, जिससे बांध का नजारा बेहद आकर्षक हो गया है. मासी बांध पीपलू क्षेत्र के 29 गांवों की जीवनरेखा माना जाता है, जहां से रबी सीजन में करीब 6,985 हेक्टेयर भूमि की नहरों के जरिए सिंचाई होती है. बांध के गेट खोले जाने के बाद इलाके के लोगों की आवाजाही बढ़ गई है . जलभराव से स्थिति बिगड़ी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) मुख्यमंत्री ने लिया फीडबैक, प्रशासन अलर्ट पर : प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और उससे उत्पन्न हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी देर रात स्थिति का फीडबैक लिया. मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को अलर्ट रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टरों को भी 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा है. मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार हर जिले का फीडबैक ले रहा है और हालात पर नजर बनाए हुए है. राजस्थान में जारी बारिश ने जहां मौसम को सुहाना बना दिया है, वहीं कई जिलों में जनजीवन पर गंभीर असर डाला है. प्रशासन ने जनता से अपील की है कि अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और सरकारी निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके.

