सपनों को पूरा करने की जिद: अंजू यादव का संघर्ष और सफलता का सफर, पहले टीचर और फिर बनीं RPS अधिकारी
आरपीएस के 55वें बैच की अधिकारी अंजू यादव बनीं युवाओं की रोल मॉडल. जानिए संघर्ष का सफरनामा.
Published : October 4, 2025 at 9:49 AM IST
जयपुर: एक होनहार बेटी, जिसे संसाधनों के अभाव में एडमिशन के बावजूद कॉलेज छोड़ना पड़ा. एक पत्नी, जिसे ससुराल में ताने सहने पड़े और एक मां जिसने अपने दुधमुंहे बेटे को छोड़कर पढ़ाई की ताकि अपना और बेटे का भविष्य बना सके. सुनने में भले ही यह तीन अलग-अलग कहानियां लगे, लेकिन यह आरपीएस अधिकारी बनी अंजू यादव के संघर्ष का सफरनामा है. राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बैच की महिला अधिकारी अंजू यादव ने अभाव और उपेक्षा ही नहीं बल्कि तानों और तिरस्कार के सामने भी हार नहीं मानी. विपरीत हालात का डटकर मुकाबला किया और युवाओं की रोल मॉडल बन गई हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में जीवन के कई पहलुओं पर बात की.
डिस्टेंस लर्निंग से स्नातक, शादी के बाद बीएड: ईटीवी भारत से खास बातचीत में प्रोबेशनर आरपीएस अधिकारी अंजू यादव बताती हैं, उनका जन्म हरियाणा के नारनौल जिले के छोटे से गांव धोलेड़ा में हुआ. वे अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान हैं. उनकी तीन छोटी बहनें हैं. प्रारंभिक शिक्षा गांव की सरकारी स्कूल में पूरी करने के बाद नारनौल के सरकारी गर्ल्स कॉलेज में दाखिला लिया. किसान पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा. फिर डिस्टेंस लर्निंग से स्नातक किया. शादी के बाद बीएड किया, तब तक पुलिस सेवा में आने का दूर-दूर तक कोई इरादा नहीं था.
ससुराल में मवेशियों की देखभाल: वे बताती हैं, शादी के बाद परिस्थितियां सही नहीं रही. ससुराल में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला. घर के कामकाज और मवेशियों तक जीवन सिमट गया. साल 2012 में बेटा हुआ तो अपने और बेटे के लिए कुछ करने की ठानी, तब दो ही विकल्प थे. जैसे चल रहा है... चलने दें या मेहनत कर सरकारी नौकरी हासिल करें. एक महीने के बेटे को लेकर मायके आ गईं. बच्चे को अपने माता-पिता के पास छोड़कर जयपुर चली आईं और शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी.
बेटे ने ज्यादा सही तकलीफ: वे बताती हैं कि जब बेटे को लेकर ससुराल से पीहर आई तो ज्यादा विकल्प थे नहीं. गरीबी के चलते बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी. इसके चलते बेटे से दूर रहने का विकल्प चुना. जयपुर आकर पढ़ाई करने लगी. वह बहुत मुश्किल दौर था. शुरुआत में लंबे समय तक वे अपने बेटे से मिल तक नहीं पाईं. बेटे के कई जन्मदिन मां का चेहरा देखे बिना ही निकल गए. इस सफर में उनसे ज्यादा तकलीफ बेटे ने सही है.
व्यक्तिगत जीवन में उतार-चढ़ाव: अंजू यादव ने बताया कि साल 2016 में उनका चयन जवाहर नवोदय विद्यालय, भिंड (मध्यप्रदेश) में हुआ. इसके बाद राजस्थान की शिक्षक भर्ती में चयन हो गया. बाद में दिल्ली की सरकारी स्कूल में भी शिक्षक बनीं, तब तक व्यक्तिगत जीवन में कई उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा. इस दौरान समाज के ताने सुनने पड़े. माता-पिता और बेटे को भी लोग ताने कसते थे.
सरकारी ऑफिसों के चक्कर से बदला जीवन: यही वह दौर था, जब कई बार सरकारी ऑफिसों में चक्कर लगाने पड़े, तब महसूस हुआ कि पढ़ी-लिखी महिला को भी इतनी परेशानी उठानी पड़ सकती है तो अनपढ़ों के लिए जीवन कितना कठिन होता होगा. वहीं से प्रेरणा मिली और 2021 में जब वैकेंसी आई तो आवेदन किया.
अब बदला सा दिखता है लोगों का नजरिया: उनका कहना है कि आरपीएस में चयन के बाद समाज का नजरिया उनके प्रति बदला-बदला नजर आ रहा है. इससे पहले कभी जीवन में सम्मान नहीं मिला. अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी. गांव में लोग तरह-तरह के सवाल पूछते थे. महिलाएं कानाफूसी करती थी. अब जब वे घर जाती हैं तो प्यार और सम्मान मिलता है. अब वही लोग संघर्ष को सलाम करते हैं. सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब लोग पिता को बधाई देते हैं.
सपने देखो और पूरा करने की जिद रखो: उनका मानना है कि जीवन का लंबा समय उन्होंने विक्टिम की तरह बिताया. ऐसे में पीड़ित महिलाओं की पीड़ा को न केवल बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, बल्कि महसूस भी कर सकती हैं. ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को उतनी आजादी नहीं मिलती. उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए माहौल नहीं मिल पाता है. सामाजिक और आर्थिक कारण आड़े आते हैं. इसके साथ ही कई बंधन होते हैं, लेकिन अगर आपने सपने देखें हैं तो उन्हें पूरा करने की जिद होनी चाहिए.
सफलता बदल देती है पूरा जीवन: वे बताती हैं कि परेशानियां आएंगी और आपको लड़ना ही पड़ेगा, तभी आगे के रास्ते खुलेंगे. वे बच्चियों की शिक्षा को बहुत जरूरी मानती हैं. उनका कहना है कि शिक्षित होने पर ही बेटियां जरूरत पड़ने पर आपने आप को संबल दे पाएंगी. अपने सपनों की राह में आने वाली चुनौतियों से घबराकर मैदान छोड़ देने वाले युवाओं को संबोधित कर वे कहती हैं कि जो ठान लिया है. उसे पूरा करने के लिए लगन और अनुशासन के साथ जी जान लगाकर मेहनत जुट जाएं. सफलता जरूर मिलेगी.परेशानी कुछ समय की होती है लेकिन सफलता मिलने पर जीवन पूरा बदल जाता है. आपको खुद को, आपके परिजनों को गर्व महसूस होता है.