पलामू: राजस्थान पुलिस ने पलामू के इलाके में छापेमारी की है. इस दौरान साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को राजस्थान पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अलवर ले गई है. गिरफ्तार आरोपी कुमार गौरव पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बारालोटा और ओम प्रकाश यादव लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के राजहरा का रहने वाला है.
दरअसल, राजस्थान के अलवर इलाके में एमपी किसान ऐप के एपीके फाइल डाउनलोड करवा कर 95000 रुपये की साइबर ठगी हुई थी. राजस्थान पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान किया तो पता चला कि ठगी के रुपए पलामू के कुमार गौरव और ओम प्रकाश यादव के बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है. पुलिस ने जब बैंक खातों का डिटेल निकाला तो साइबर अपराध से जुड़े हुए करीब एक करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली.
पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि बैंक खाता का इस्तेमाल के लिए उन्हें हर महीने पांच हजार रुपए किराया दिया जाता था. साथ ही पूरे महीने ट्रांजैक्शन का 25 प्रतिशत हिस्सा भी दिया जाता था. दोनों ने राजस्थान और झारखंड पुलिस को इस बात की भी जानकारी दी है कि बैंक खाता किनके कहने पर खोला गया था. दोनों आरोपियों के बैंक खातों में अलग-अलग माध्यम से ट्रांजैक्शन हुए हैं.
इस संबंध में मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि राजस्थान पुलिस दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है. दोनों के बैंक खातों से साइबर अपराध से जुड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं.
