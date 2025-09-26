ETV Bharat / state

अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्या-क्या मिला

होटल में बैठकर चला रहे थे ठगी का धंधा : यह कार्रवाई साइबर क्राइम सेल के डीआईजी विकास शर्मा एवं एसपी शांतनु कुमार सिंह के निर्देश पर की गई. एसपी सिंह ने बताया कि साइबर सेल के कांस्टेबल सच्चिदानंद शर्मा को सूचना मिली थी कि जयपुर के गोविंदपुरा में स्थित एक होटल के एक कमरे में कुछ लोग संगठित होकर साइबर ठगी का रैकेट चला रहे हैं. ये लोग WhatsApp और टेलीग्राम के जरिए आम लोगों से संपर्क करते और उन्हें धोखे में रखकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते हैं. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल पर छापा मारा.

जयपुर: पुलिस मुख्यालय की साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो पूरे देश में लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहा था. इस गिरोह के चार बदमाशों को जयपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने उनके कब्जे से 6 मोबाइल, 5 बैंक पासबुक, 6 चेकबुक, 12 एटीएम, 19 सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक लग्जरी गाड़ी सहित मादक पदार्थ भी जब्त किया है.

आरोपियों ने कबूली वारदात : साइबर सेल टीम ने जब कमरा नंबर 207 खुलवाया तो चार लोग मिले. पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे मिलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं. इन आरोपियों की पहचान विष्णु दत्त पुत्र रामस्वरूप खींचड़ व देवीलाल गोदारा पुत्र शंकर लाल (36) निवासी बीकानेर, विवेक कुमार जायसवाल पुत्र शंकर प्रसाद (33) निवासी छत्तीसगढ़ और राहुल चौधरी पुत्र झाबरमल (23) निवासी श्रीमाधोपुर सीकर के रूप में हुई है.

क्रिप्टोकरेंसी में बदल देते थे ठगी का पैसा : जांच में सामने आया कि ये अपराधी लोगों से ठगे गए पैसे को सीधे बैंक खाते में नहीं रखते थे, बल्कि उसे यूएसडीटी (क्रिप्टोकरेंसी) में बदल देते. इससे पुलिस के लिए पैसों का पता लगाना मुश्किल हो जाता. ये कमीशन पर बैंक खाते और फर्जी सिम कार्ड खरीद उन खातों में ठगी की रकम प्राप्त किया करते थे, ताकि उनका पता न चल सके.

होटल मालिक भी जांच के दायरे में : साइबर सैल टीम ने पाया कि होटल मालिक नरेंद्र बिजारणिया (47) निवासी सीकर ने इन अपराधियों को बिना किसी पहचान पत्र या रजिस्टर में एंट्री के रहने दिया था. उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों में से एक विष्णु दत्त के पास से 118 ग्राम अफीम भी बरामद हुई. होटल मालिक व अफीम जब्ती के बारे में करधनी पुलिस को सूचना देकर अलग से मुकदमा दर्ज कराया गया.