अलवर में 38 परीक्षा केन्द्रों पर होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 20 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अलवर के केंद्रों में करीब 20 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे.

SP office Alwar
कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 4:33 PM IST

अलवर: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा 14 सितंबर को होनी है. इसके लिए अलवर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. जिले में करीब 20 हजार अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देंगे. जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा के आयोजन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और भर्ती प्रक्रिया का पूरा पालन किया जाएगा. इसके लिए अलवर में 38 केंद्र स्थापित किए गए हैं. जिन पर करीब 550 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी.

7 स्तरीय सुरक्षा में रखे गए पेपर: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पेपर सात स्तरीय सुरक्षा में रखे गए हैं, जो नियम अनुसार परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे. कुछ पुलिस अधिकारियों को परीक्षा ड्यूटी से मुक्त रखा गया है. इसका कारण है कि पुलिस परीक्षा के चलते अलवर शहर में जनजीवन व यातायात प्रभावित नहीं हो.

परीक्षा केंद्रों पर होंगे खास इंतजाम (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: कांस्टेबल के 10 हजार पदों पर भर्ती: पहली बार 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए

अभ्यर्थी ठगों के जाल में नहीं फंसे: पुलिस अधीक्षक चौधरी ने अपील की है कि किसी भी ठग के चक्कर में कोई अभ्यर्थी नहीं आए. उन्होंने कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान नकल करते या अन्य अनैतिक कार्रवाई करते पाए गए, तो उन्हें नियमों के तहत 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान अनैतिक गतिविधियां करने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है. वहीं अभ्यर्थी को आगामी दो परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा.

पढ़ें: कांस्टेबल भर्ती 2025 : ऑनलाइन आवेदन में पदनाम में भी संशोधन कर सकेंगे अभ्यर्थी, 31 मई से 4 जून तक खुलेगा संशोधन विंडो

परीक्षा में अन्य विभागों के कर्मचारी भी रहेंगे तैनात: उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों के अलावा परीक्षा में अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं. स्कूल के लेक्चरर और प्रिंसिपल भी परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर रहेंगे. परीक्षा में डयूटी देने वाले सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कर लिया गया है. परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर लिया गया है, जहां भी व्यवस्थाओं में कुछ कमी पाई गई, उन्हें समय रहते दुरुस्त कर लिया गया है. उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से परीक्षा के दौरान बिजली कटौती नहीं करने को कहा है.

