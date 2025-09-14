ETV Bharat / state

कांस्टेबल भर्ती 2025: 3.76 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य, 72 फीसदी से ज्यादा उपस्थिति

राजस्थान पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 14, 2025 at 8:58 PM IST 3 Min Read