कांस्टेबल भर्ती 2025: 3.76 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य, 72 फीसदी से ज्यादा उपस्थिति

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 72 फीसदी रही.

Rajasthan Police Headquarters
राजस्थान पुलिस मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2025 at 8:58 PM IST

जयपुर: राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 13 और 14 सितंबर को आयोजित की गई लिखित परिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई. इस परीक्षा के लिए कुल 5 लाख 24 हजार 740 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. जिनमें से 3 लाख 76 हजार 902 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. दोनों दिनों में करीब 72 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया. अब पुलिस मुख्यालय जल्द से जल्द परिणाम जारी कर इस साल के आखिर तक सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है.

21 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र: एडीजी (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) बिपिन कुमार पांडेय ने बताया कि रविवार 14 सितंबर को जिला पुलिस कांस्टेबल, इंटेलिजेंस, आरएसी, एमबीसी के कांस्टेबल सामान्य व चालक पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 21 जिलों में किया गया. पहली पारी में सुबह 10 से 12 बजे तक 582 परीक्षा केंद्रों पर और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक 21 जिलों के 580 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ. दोनों पारियों की परीक्षाओं में तीन लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए.

बैंड कांस्टेबल की लिखित परीक्षा नहीं: उल्लेखनीय है कि विज्ञापित पदों के अनुसार कांस्टेबल सामान्य नॉन टीएसपी के 8512 पद, टीएसपी के 867, चालक नॉन टीएसपी के 503, टीएसपी के 47 और कांस्टेबल बैण्ड के 71 पद हैं. विज्ञापित पदों में 03 नवसृजित आरएसी महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई व पदमनी देवी के कुल 1500 पदों एवं पुलिस दूर संचार में कांस्टेबल (आईटी) के 1469 पदों को सम्मिलित किया गया है. कांस्टेबल (बैंड) पद के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया है.

पहले दिन 72 फीसदी से ज्यादा उपस्थिति: कांस्टेबल भर्ती-2025 के तहत पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल आईटी व चालक पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन शनिवार 13 सितंबर को प्रदेश के 9 जिला मुख्यालयों पर किया गया. इस भर्ती के कुल 10 हजार में से 1,469 पद कांस्टेबल (दूरसंचार) के हैं. एडीजी बिपिन कुमार पांडेय ने बताया कि कांस्टेबल दूरसंचार के लिए 1,05,846 अभ्यथियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. इनमें से 76,800 से अधिक अभ्यर्थियों ने 280 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी.

जल्द परिणाम जारी करने पर रहेगा जोर: उन्होंने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम जारी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. पहले अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी. इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सही रहा, तो इस साल के अंत तक 15 दिसंबर के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर नियुक्तियां दे दे जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि 2026 की शुरुआत में इनकी ट्रैनिंग शुरू करवाने का लक्ष्य है.

पहले डमी बैठा, खुद परीक्षा देने आया तो पकड़ा: जयपुर में एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आए एक युवक के बायोमैट्रिक संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने हिरासत में लिया. पड़ताल में सामने आया कि वह पहले डमी अभ्यर्थी बनकर भतीजे की जगह परीक्षा में बैठा था. अब खुद कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने आया. उसकी बायोमैट्रिक जांच में गड़बड़ी सामने आने पर पुलिस ने पकड़ किया. उससे पूछताछ जारी है.

